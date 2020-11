Coronavirus in Umbria, bollettino del 24 novembre 2020; la Regione zona arancione fino al 3 dicembre

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 218 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 337 a 347, purtroppo 10 persone scomparse in più. Intanto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative a Umbria, Basilicata e Liguria, e anche alla Provincia autonoma di Bolzano. Tutte, dunque, rimangono zona arancione. «L’ordinanza – si legge in una nota – è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020».

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 21.874 a 22.092 (appunto 218 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 11.054 a 11.548 (494 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 10.483 a 10.197 (286 positivi in meno; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 5.193, per un totale da inizio pandemia di 395.479 (ieri erano 390.826). I ricoverati in totale passano da 451 a 442 (meno 9), di cui 72 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri, 78) . Gli isolamenti contumaciali sono 11.788 (ieri erano a 12.020, meno 232), le persone uscite dall’isolamento salgono a 84.293 (ieri erano 83.428, più 865).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano dai 439 di ieri ai 424 di oggi (meno 15), i guariti passano da 532 a 558 (più 26). I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 980 a 993 (più 13), le persone in isolamento contumaciale scendono da 423 a 409 (meno 14). I ricoveri scendono da 16 a 15 (meno 1), 1 in terapia intensiva (invariato). Salgono purtroppo i decessi, da 9 a 11 (più 2). (Continua dopo l’immagine)

“Voglio innanzi tutto esprimere il cordoglio dell’amministrazione – afferma il sindaco Stefania Proietti – per la scomparsa dei nostri due concittadini. Poi intendo ribadire con forza che non va assolutamente abbassata la guardia, anche se i numeri calano non possiamo permetterci di non rispettare le regole, di non osservare le misure di sicurezza, dall’uso della mascherina al distanziamento, all’igienizzazione delle mani”. La giunta fa anche il punto sugli aiuti forniti. Distribuiti 7.280 plichi contenenti 8 mascherine fornite dalla Protezione civile regionale (per un totale di 58.240) a tutti gli ultrasessantacinquenni del territorio comunale con una nota contenente tutte le raccomandazioni e le iniziative in corso. “Come amministrazione siamo sempre attivi nell’opera di assistenza alla popolazione, a quelle persone più fragili e più bisognose, con i nostri servizi, dalla Protezione civile all’Emporio Solidale, e le nostre iniziative come la Spesa Sospesa e il sostegno agli anziani”, aggiunge la nota.

Il sindaco in mattinata si è collegata, insieme ai dirigenti del Comune, con i vertici della sanità regionale, e precisamente con l’assessore Coletto, il direttore Dario e il commissario Onnis, per fare il punto della situazione. “È stata una riunione molto proficua”, ha detto il sindaco. “Abbiamo affrontato le criticità ed esaminato proposte operative come lo screening per alcune fasce della popolazione, ma anche illustrato il Piano anti Covid elaborato dal Coc (Centro operativo comunale) per far fronte all’emergenza e soprattutto atto a contenere la diffusione del contagio. Ho sottoposto all’attenzione la situazione dell’ospedale di Assisi e delle residenze protette, quella delle scuole comunali e dei servizi di refezione e trasporto che abbiamo potenziato. Ho sollecitato la valutazione della riapertura delle scuole medie in presenza poiché ad oggi, su 2200 studenti in presenza, non abbiamo casi positivi”.

Tornando ai dati della pandemia di coronavirus in Umbria, a Bastia Umbra i positivi attuali passano da 379 a 368, meno 11; i guariti da 456 a 477, più 21. I casi positivi da inizio pandemia passano da 841 a 851, più 10. Sono 348 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 360 (meno 12). I ricoveri salgono da 19 a 20 (più 1), di cui 5 in terapia intensiva (più 1, ieri erano 4). I decessi da inizio pandemia rimangono 6. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali passano da 80 a 82, più 2, i guariti da 48 a 49 (più 1). I positivi da inizio pandemia salgono da 131 a 134 (più 3). Le persone in isolamento contumaciale scendono da 74 a 76 (più 2). I ricoveri sono 6 (invariato), di cui 2 in terapia intensiva (invariato), i decessi rimangono 3. A Cannara i positivi attuali scendono da 69 a 68 (1 in meno), i guariti da 60 a 62 (più 2); i casi positivi da inizio pandemia passano da 130 a 131 (più 1), sono 67 le persone in isolamento contumaciale, ieri erano 68 (meno 1). Un ricovero in totale (invariato), 1 in terapia intensiva (invariato), e un decesso da inizio pandemia.