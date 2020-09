Giornate Europee del Patrimonio 2020, triplo appuntamento ad Assisi e Bettona

Tanti appuntamenti nel comprensorio, tra Assisi e Bettona, per le Giornate Europee del Patrimonio 2020, promosse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

All’Archivio di Stato di Assisi, “Le pergamene ci raccontano storie, eventi, personaggi poco conosciuti della storia di Assisi dalla fine del XII alla metà del XIX secolo”. Un viaggio di sette secoli attraverso le pergamene assisane, con doppia visita guidata sabato 26 settembre alle 14.30 e alle 18.30. Info: 075.815214 [email protected]

Per le Giornate Europee del Patrimonio 2020, inoltre, doppio appuntamento a Bettona. La storica villa settecentesca del Boccaglione di Bettona apre le sue porte sabato e domenica, 26 e 27 settembre con visite guidate agli ambienti agli ultimi restauri. Sabato sarà possibile accedere dalle 20 alle 23, mentre domenica dalle 10 alle 14, il tutto con prenotazione obbligatoria. Info: 075 57411.

Domenica 27 settembre alle ore 18.00, all’interno delle sale espositive della Pinacoteca Comunale del Museo della Città di Bettona, sarà invece possibile partecipare ad una passeggiata guidata, “Dono Doni a Bettona / Misteri e intrighi”, per scoprire un artista assisano: Dono Doni, autore dello straordinario olio su tavola, raffigurante nella tavola centrale l’Adorazione dei pastori e nella predella un episodio strettamente legato alla storia locale del territorio bettonese: il martirio di San Crispolto. Si parlerà della storia dell’artista e ripercorreremo le vicende storiche-artistiche dell’opera legate ad intrighi che hanno contribuito a renderla famosa in tutto il mondo. Info: Museo della Città di Bettona su Facebook.

Le GEP – Giornate Europee del Patrimonio 2020 (European Heritage Days) sono la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa in programma per il prossimo fine settimana del 26 e 27 settembre. Visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura, seguendo il tema “Imparare per la vita”. Inoltre, sabato sera sono previste aperture straordinarie dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro. Il calendario degli eventi è costantemente aggiornato sul sito internet del MiBACT, in due sezioni distinte, rispettivamente dedicate alle iniziative previste nelle giornate di sabato e domenica e alle aperture straordinarie di sabato sera.