Giornate Fai di Primavera 2026 in Umbria: programma, date, luoghi e orari nel cuore verde d’Italia

Aperture e visite inedite sabato 21 e domenica 22 marzo: la mappa dei luoghi

Grazie alle Giornate Fai di Primavera 2026 in Umbria, il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del cuore verde d’Italia mette in mostra le sue bellezze con aperture e visite inedite. Dalle sponde del lago Trasimeno, al capoluogo perugino, fino alle vallate che guardano Assisi e Spello, senza dimenticare Terni, l’appuntamento è fissato sabato 21 e domenica 22 marzo.

Questi i dettagli delle Giornate Fai di Primavera 2026 in Umbria:

ASSISI, BOSCO DI SAN FRANCESCO

Attraverso un portone nel muro di cinta del piazzale davanti alla Basilica Superiore di Assisi, si imbocca uno stretto sentiero che porta a un ampio fondovalle, ai piedi del centro cittadino. Non una qualsiasi escursione ma una continua e placida scoperta, una nuova forma di pellegrinaggio nella storia, nel sacro e in 64 ettari di natura, tra terreni boschivi e campi coltivati, pareti di pietra rosa, radure e oliveti. 64 ettari che l’incuria aveva ridotto a una discarica e che il FAI ha interamente recuperato. Per l’ingresso Basilica: piazza della Basilica Superiore (parcheggio più vicino Giovanni Paolo II). Per l’ingresso al Complesso benedettino di Santa Croce: proseguire sempre dritto da Via San Vittorino (parcheggio del FAI gratuito). Sono accessibili solo i resti del Complesso benedettino di Santa Croce (i ruderi dell’antico ospitale, il giardino e la chiesa)

Orari

Sabato: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 16:00)

Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 16:00)

ASSISI, PASSEGGIATA CULTURALE NELL’ASSISI INSOLITA

Nella parte centrale della città, partendo da Piazza del Comune in direzione di San Francesco, Assisi offre un percorso suggestivo che nasconde chiese poco visitate. Partendo da piazza del Comune, troveremo reperti delle mura urbiche romane della città nella Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, una delle ipotetiche case paterne di San Francesco e la Chiesa di San Paolo. Queste architetture sono contraddistinte da una storia e da delle caratteristiche molto diverse, anche se si trovano a pochi passi di distanza. La zona di interesse è la parte centro-sud della città sull’asse centrale.

L’apertura nelle Giornate Fai di Primavera 2026 in Umbria prevede una suggestiva passeggiata e la scoperta di alcuni ambienti nascosti, normalmente non fruibili: sarà infatti aperta eccezionalmente la parte retrostante della Chiesa di Santa Maria Sopra Minerva, l’ipotetica casa patena di San Francesco e la chiesa di San Paolo. Questo viaggio all’insegna della storia e dell’arte sarà accompagnato delle spiegazioni dagli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Alberghiero di Assisi. Gruppi di visita per 25 persone massimo con partenza ogni 30 minuti. Il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

Orari

Sabato: 11:00 – 13:00 / 14:30 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Note: Visite sospese dalle 11 alle 12

CITTÀ DI CASTELLO, TEATRO DEGLI ILLUMINATI

Nel 1650 nacque a Città di Castello l’Accademia degli Illuminati, dedicata a sant’Illuminato, eremita tifernate vissuto nel XII secolo. Lo stemma dell’Accademia mostra la luna nel mezzo e in fondo all’orizzonte il sole che sorge con il motto “Videor ut video”, con una fascia con l’iscrizione “Illuminati”. Inizialmente gli accademici si riunivano nelle sale di Palazzo Vitelli in Piazza, ospiti della marchesa Girolama Bandini, moglie di Chiappino IV Vitelli.

Durante le Giornate Fai di Primavera in Umbria 2026 lasciatevi sorprendere dall’avvincente storia del Teatro degli Accademici Illuminati, uno dei primi teatri fondati in Umbria, di origine seicentesca e più volte rimaneggiato nel corso dei secoli.

La visita consentirà di andare oltre il consueto ruolo di spettatori, offrendo un punto di vista inedito e coinvolgente: sarà infatti possibile esplorare spazi solitamente nascosti al pubblico, come la Sala degli Accademici e il “golfo mistico” (buca d’orchestra) e scoprire l’affascinante “dietro le quinte” tra palco, torre scenica, camerini e sala costumi, un mondo ignoto ai più dove prende vita la magia del teatro. Conoscerete da vicino la lunga e prestigiosa storia dell’Accademia degli Illuminati, alla quale si deve la fondazione del teatro e che nei secoli ha contribuito ad animare la vita culturale della città fino ai giorni nostri. Luogo parzialmente accessibile, l’accesso a foyer e platea non prevede scale, il resto del percorso di visita sì

Orari

Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

FOLIGNO, CONVENTO BEATA ANGELINA E MONASTERO DI S. CATERINA

Il Monastero di Santa Caterina, sorto entro il 1374, nacque come ospitale della Trinità, retto da una fraternità affiliata agli eremitani di Sant’Agostino. Successivamente divenne oratorio di Sant’Orsola o Conservatorio della madre Paola, fondato nel 1600 da Paola da Foligno, e fu soppresso nel 1867. Dal 1887 il monastero ospita le Clarisse provenienti dal monastero di Santa Caterina, detto anche “delle Vergini del Campo”, originario della zona occidentale della città. Qui visse e operò il Beato Tomassuccio da Foligno dal 1377 fino alla sua morte, tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo.

Una breve passeggiata lungo l’antica via dei Monasteri permetterà di scoprire due dei luoghi più interessanti della città: il Monastero di Sant’Anna, uno scrigno di bellezza con affreschi dei maestri del Rinascimento folignate e la Casa dell’Alunno, bottega del pittore con i famosi graffiti; e la chiesa di San Sebastiano, annessa al monastero di Santa Caterina, recentemente restituita al culto, custodisce il miracoloso “Crocefisso della Madre Paola”. I visitatori oltre alla chiesa potranno visitare anche i due cori del monastero e saranno accompagnati dai giovani Apprendisti Ciceroni del Liceo Artistico Marconi e della Scuola Media Gentile da Foligno. Alcuni interni del convento della Beata Angelina non sono accessibili a persone con disabilità motoria.

Orari

Sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Turni di visita ogni 20 minuti, gruppi di massimo 20 persone.

Domenica: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Turni di visita ogni 20 minuti, gruppi di massimo 20 persone.

FOLIGNO, CRIPTA DEL BEATO ALANO E ABBAZIA DI SANTA CROCE IN SASSOVIVO

L’Eremo fu abitato per la prima volta nel 1080 da Mainardo, monaco proveniente da Sitria sul Monte Catria. A lui facevano capo tre insediamenti monastici: Santa Maria in Valle (sua prima residenza, poi nota come Cappella del Beato Alano) e gli eremi di Salvino e di Vecchi. Dalla federazione di questi tre monasteri, situati a breve distanza dalle residenze dei rispettivi patroni, nacque la Congregazione benedettina di Sassovivo, con costituzioni simili a quelle delle fondazioni romualdine. La chiesa di Santa Maria in Valle assunse in seguito il nome di Cappella del Beato Alano.

Accompagnati dagli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Tecnico Economico e Aeronautico “F. Scarpellini”, in occasione delle Giornate Fai di Primavera 2026 in Umbria visitatori partiranno dalla Cripta del Beato Alano, primo insediamento dei monaci. Attraverso un breve itinerario, potranno scoprire la millenaria storia della grande Abbazia benedettina e, al termine del percorso, muoversi in autonomia nella suggestiva Lecceta di Sassovivo, compresa in una delle Zone Speciali di Conservazione della rete Natura 2000 dell’Umbria. L’area rientra inoltre nella Fascia Olivata Assisi-Spoleto, riconosciuta come patrimonio agricolo mondiale dalla FAO. Il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

Orari

Sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Domenica: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Note: Turni di visita ogni 20 minuti , gruppi da 20 persone

GUALDO TADINO, SAN PELLEGRINO: ARTE, FEDE E STORIA

Il Borgo di San Pellegrino si trova nel comune di Gualdo Tadino, adagiato sul pendio del colle Monte Camera che domina sulla pianura, la sua ubicazione lo colloca in un percorso che collega il comune di Gualdo Tadino a quello di Gubbio. La sua millenaria storia è resa tangibile dalla presenza sia della torre dell’antico borgo, sia delle due chiese presenti nel paese: la chiesa parrocchiale di San Pellegrino risalente al XIV secolo che ingloba l’antica cripta dove riposano le spoglie del Santo risalente all’XI secolo, e la Chiesuola di Santa Maria delle Grazie (prima metà del 1500).

L’apertura nelle Giornate FAI di Primavera in Umbria 2026 prevede la visita guidata della chiesa parrocchiale con particolare attenzione alle opere scultoree di Michelangelo Lucesole. All’interno della chiesa si potranno ammirare più di 100 affreschi, molti ex voto, di artisti sconosciuti ma attribuibili alla scuola umbro-marchigiana, oltre ad opere di Matteo da Gualdo. Dalla chiesa Parrocchiale si passerà alla chiesuola di Santa Maria delle Grazie ubicata proprio al centro dell’abitato.

La domenica mattina inoltre dalle ore 10:00 alle ore 12:00, è prevista una passeggiata sulle orme del Santo Pellegrino: un breve ma suggestivo percorso che muoverà verso la torre dell’antico borgo fino alla località detta “Il Fosso”, dove nel 1004, fu ritrovato il corpo esanime del Santo Pellegrino, un Uomo di cui si conosce la storia, ma non il nome. Lunghezza del percorso di circa 3 km, adatta a tutti, consigliate scarpe da trekking. Luogo accessibile

Orari

Sabato: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Note: Orari di visita: ore 9.30, 10.30, 11.30, 15.00, 16.00 e 17.00

Domenica: 09:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Note: Orari di visita: ore 9.00, 12.00, 15.00, 16.00 e 17.00. La domenica le visite alla chiesa di San Pellegrino saranno sospese dalle ore 10.00 alle ore 12.00: in questo orario sarà comunque possibile visitare la chiesuola di S. Maria delle Grazie o partecipare ad una passeggiata sulle orme del Santo pellegrino.

GUBBIO, VILLA FILIPPETTI

Villa Filippetti sorge nelle colline di fronte alla città di Gubbio, a pochi passi dal Santuario della Madonna Morena. Splendido esempio di villa settecentesca di cui si hanno pochissime notizie in quanto, dato il costante riserbo della famiglia, non è stato mai concessa l’opportunità di effettuare veri e propri approfondimenti di studio sulle sul bellezze artistiche ed architettoniche presenti al suo interno. L’apertura concessa al FAI, in quanto prestigioso, è la motivazione che ha determinato la famiglia Reggianini a condividere questo scrigno di bellezza che loro abitano quotidianamente.

In occasione delle Giornate Fai di Primavera 2026 in Umbria il visitatore sarà accolto nel “Corridoio delle Parabole”, da cui si accede a numerose stanze. Si visiteranno: una sala dedicata all’eroe di guerra Renzo Reggianini, padre degli attuali proprietari e colonnello del II° Reggimento Bersaglieri; la sala da pranzo; la “Sala Roma”, splendido esempio di prima sala di rappresentanza per ricevimenti; la cucina, completa di tutte le suppellettili d’epoca; lo studio; e il “Salone delle Feste”, maestoso e ampio. Dal piano terra si accede al piano inferiore, dove si trovano le cantine, la zona in cui veniva pestata l’uva per il vino, e la cappella consacrata, che conclude la visita. Questo momento finale offre ai visitatori un’occasione di riflessione interiore, permettendo di apprezzare appieno il privilegio di vivere un’esperienza FAI in un luogo tanto speciale quanto raramente accessibile. Il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

Visite su prenotazione, posti limitati; eventuali disponibilità residue saranno gestite in loco. Gli orari pubblicati indicano l’effettivo inizio della visita, per cui si consiglia di arrivare almeno 10 minuti prima del turno desiderato. I gruppi saranno formati da un max di 15 persone cad. e partiranno ogni 30 minuti: l’ultima visita inizierà alle 16:30. Le visite verranno effettuate in “orario continuato” senza interruzioni durante l’orario del pranzo. Le prenotazioni non sono modificabili. Link Google Mps: https://maps.app.goo.gl/DSEsSVX5kACoMsXs7

Fare attenzione alle indicazioni FAI poste nei pressi degli incroci di svolta. RACCOMANDAZIONE: utilizzare solo il parcheggio indicato dalla cartellonistica FAI perchè, lungo la strada, si è facilmente soggetti a sanzioni della municipale.

Orari

Sabato: 11:00 – 17:30 (ultimo ingresso 16:30)

Domenica: 11:00 – 17:30 (ultimo ingresso 16:30)

MONTEFALCO, CONVENTO E GROTTE DI SAN FORTUNATO

Immerso nel verde, il complesso, situato su una collina a circa un chilometro da Montefalco, unisce architettura romanica, affreschi rinascimentali e testimonianze antiche in un percorso di visita che racconta secoli di storia. Una leggenda longobarda lega il luogo al prete evangelizzatore San Fortunato, qui venerato: secondo la tradizione, il suo corpo fu traslato in una basilica che sorgeva già dal V secolo, consacrata dal vescovo di Spoleto. Della basilica originaria restano quattro colonne romane riadoperate nel quadriportico antistante e numerosi resti epigrafici e lapidi.

Il visitatore sarà accolto nel “Corridoio delle Parabole”, da cui si accede a numerose stanze. Si visiteranno: una sala dedicata all’eroe di guerra Renzo Reggianini, padre degli attuali proprietari e colonnello del II° Reggimento Bersaglieri; la sala da pranzo; la “Sala Roma”, splendido esempio di prima sala di rappresentanza per ricevimenti; la cucina, completa di tutte le suppellettili d’epoca; lo studio; e il “Salone delle Feste”, maestoso e ampio. Dal piano terra si accede al piano inferiore, dove si trovano le cantine, la zona in cui veniva pestata l’uva per il vino, e la cappella consacrata, che conclude la visita. Questo momento finale offre ai visitatori un’occasione di riflessione interiore, permettendo di apprezzare appieno il privilegio di vivere un’esperienza FAI in un luogo tanto speciale quanto raramente accessibile.

Accompagnati dai giovani Apprendisti Ciceroni della scuola media Statale “Melanzio Parini” di Montefalco i visitatori potranno scoprire i vari ambienti del convento, dal refettorio ai due chiostri, alla chiesa, con le sue pareti affrescate di epoca rinascimentale.

In occasione delle Giornate Fai di Primavera 2026 in Umbria Si potranno visitare, nel bosco del convento, le cosiddette “Grotte di San Fortunato“, vani scavati in un banco di breccia ed argilla, probabilmente usati in origine per riti pagani legati al culto di Mitra e poi come oratorio paleocristiano: un ambiente sotterraneo forse collegato alla “cella” del santo evocata dalla leggenda. Il luogo è accessibile

Orari

Sabato: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

PERUGIA, CHIESA DI SANT’AGATA

La chiesa di Sant’Agata si trova nel cuore del centro storico di Perugia, lungo via dei Priori, una delle arterie più antiche e significative della città medievale. Inserita nel fitto tessuto urbano dell’acropoli, la piccola chiesa dialoga con palazzi storici, torri e spazi conventuali che testimoniano la vivacità religiosa e civile della Perugia trecentesca.

L’apertura della chiesa di Sant’Agata in occasione delle Giornate FAI di Primavera offre l’opportunità di scoprire un autentico scrigno dell’arte trecentesca perugina, spesso poco conosciuto anche dagli stessi cittadini. Il percorso di visita permetterà di ammirare da vicino gli affreschi della scuola umbro-senese e le immagini riemerse dopo i restauri seguiti al sisma del 1997, tra cui la rara Trinità trifronte. L’eccezionalità dell’apertura risiede nella possibilità di leggere in uno spazio raccolto e intatto l’intreccio tra spiritualità francescana, arte gotica e storia urbana, nel cuore pulsante della città medievale.

La chiesa è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, in particolare con il Minimetrò. Si consiglia di scendere alle fermate “Cupa” o “Pincetto”, da lì è previsto un breve tratto a piedi. Il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

Orari

Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Turni di visita ogni 45 minuti, gruppi di massimo 20 persone. Ultima visita mattina: 12:30

Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Turni di visita ogni 45 minuti, gruppi di massimo 20 persone. Ultima visita mattina: 12:30

PERUGIA, PALAZZO DELLA PREFETTURA

Il Palazzo della Prefettura si trova sul colle Landone, nel cuore del centro storico di Perugia, in un’area che nei secoli ha rappresentato uno snodo fondamentale della vita politica cittadina. Inserito nel tessuto monumentale dell’acropoli, l’edificio testimonia le trasformazioni urbane che hanno segnato il passaggio dal potere signorile e pontificio alla nuova organizzazione statale dell’Italia unita.

In occasione delle Giornate FAI di Primavera 2026 in Umbria sarà possibile accedere agli ambienti di rappresentanza della Prefettura, normalmente riservati alle funzioni ufficiali. La visita offrirà l’opportunità di conoscere da vicino un luogo simbolo della presenza dello Stato sul territorio, leggendo nelle architetture di Arienti e nelle decorazioni di Bruschi il racconto della Perugia postunitaria. L’eccezionalità dell’apertura risiede nell’accesso a spazi istituzionali attivi, raramente fruibili dal pubblico. Turni di visita ogni 25 minuti circa, gruppi di massimo 20 persone; luogo accessibile.

Orari

Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00 (ultimo ingresso mattina alle 12:30 e di pomeriggio alle 17:30)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00 (ultimo ingresso mattina alle 12:30 e di pomeriggio alle 17:30)

PERUGIA, PALAZZO DELLA PROVINCIA

Il Palazzo della Provincia sorge sul colle Landone, nel cuore del centro storico di Perugia. Le pendici meridionali del colle, storicamente destinate alle residenze delle famiglie dominanti, costituiscono uno dei contesti urbani più significativi della città. L’edificio si inserisce in un’area di grande valore storico e monumentale, segnata dalle profonde trasformazioni politiche che hanno modellato l’assetto urbano perugino.

L’apertura del Palazzo della Provincia in occasione delle Giornate FAI di Primavera consente di accedere a spazi istituzionali normalmente non visitabili. Il percorso di visita si concentra sugli ambienti di rappresentanza, permettendo di leggere l’architettura di Arienti e gli apparati decorativi di Bruschi nel loro contesto originario. L’eccezionalità risiede nella possibilità di scoprire un luogo ancora pienamente operativo, costruito sulle stratificazioni della Rocca Paolina e della città rinascimentale, simbolo della Perugia postunitaria. L’edificio è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, in particolare con il Minimetrò. Si consiglia di scendere alla fermata “Pincetto”, da lì è previsto un breve tratto a piedi. Gruppi di massimo 20 persone. Ultima visita mattina: 12:30. Luogo accessibile

Orari

Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

PERUGIA, VILLA OLIVI

Villa Olivi, già Villino Sant’Anna, si trova a pochi passi dal centro storico di Perugia, nell’area un tempo indicata come vocabolo Porticella di Santa Maria di Colle, nei pressi del quartiere di San Pietro. Oggi inserita in un contesto fortemente urbanizzato, la villa conserva tuttavia il carattere originario di residenza di villeggiatura grazie al giardino con piante secolari che ne costituisce ancora la cornice verde.

L’apertura di Villa Olivi in occasione delle Giornate FAI di Primavera rappresenta un evento eccezionale: per la prima volta il pubblico potrà accedere a una dimora privata solitamente non visitabile. Il percorso di visita consentirà di scoprire gli ambienti principali del villino, le decorazioni pittoriche della facciata e degli interni e il giardino storico che incornicia la residenza. L’eccezionalità dell’apertura risiede nella possibilità di conoscere un luogo che testimonia l’affermazione della borghesia imprenditoriale nell’Italia post-unitaria, leggendo attraverso architettura e decorazione il gusto, le ambizioni e l’identità del suo fondatore.

Visite su prenotazione, posti limitati. eventuali disponibilità di posti saranno gestite in loco Le prenotazioni non sono modificabili.

Si accederà alla villa tramite un cancello sito in via del Villaggio di Santa Livia. Data la scarsità di posteggi nell’area, se muniti di auto, si consiglia di parcheggiare presso il parcheggio di Piazzale Europa. È possibile raggiungere Villa Olivi con il minimetrò, scendendo alla stazione Pincetto e proseguendo poi per circa 950 metri a piedi. Il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

Orari

Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00

Note: Turni di visita ogni 20 minuti, gruppi di massimo 15 persone. Ultima visita mattina: 12:30

Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Turni di visita ogni 20 minuti, gruppi di massimo 15 persone. Ultima visita mattina: 12:30

SPELLO, CHIESA DI SANT’ANDREA

Passeggiando lungo la centrale via Cavour di Spello, poco dopo la chiesa di Santa Maria Maggiore, si incontra la chiesa dedicata a Sant’Andrea. Una prima chiesa è ricordata già nel 1025 tra i possedimenti dei monaci camaldolesi di Monte Silvestro, sul Monte Subasio. Successivamente ricostruita, nel XIII secolo risultava essere uno dei possedimenti del vescovo di Spoleto Bartolomeo Accoramboni, il quale, nel 1253, la concesse ai frati francescani: è probabile che nello stesso anno iniziarono i lavori di costruzione del convento,

Durante le Giornate Fai di Primavera 2026 in Umbria, i visitatori potranno ammirare le meraviglie custodite in questa importante chiesa francescana, accompagnati dai giovani Apprendisti Ciceroni della Scuola Media G. Ferraris di Spello. Luogo accessibile

Orari

Sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

SPOLETO, BOSCO SACRO DI MONTELUCO ED EREMO FRANCESCANO

Il Bosco Sacro di Monteluco, a pochi chilometri da Spoleto, è uno dei più antichi boschi tutelati d’Italia. Dominato da lecci secolari, era luogo di culto già in epoca romana e poi rifugio di eremiti e francescani. Qui sorge il Convento di San Francesco, immerso in un silenzio profondo e spirituale. Sentieri ombrosi e affacci panoramici sulla Valle Umbra rendono Monteluco un luogo di natura, storia e contemplazione.

In occasione delle Giornate FAI di Primavera 2026 in Umbria, Monteluco apre le sue porte a un itinerario speciale dedicato alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi del territorio spoletino. Il percorso avrà inizio dal Convento di San Francesco, cuore spirituale del monte: tra chiostri silenziosi, celle francescane e ambienti conventuali, i visitatori potranno ripercorrere secoli di storia, arte e spiritualità, cogliendo l’essenzialità dell’architettura francescana e il suo profondo significato simbolico. L’itinerario proseguirà poi nel Bosco Sacro, antichissimo luogo di culto e contemplazione, dove natura e silenzio completano un’esperienza immersiva che unisce memoria, paesaggio e raccoglimento. Dalla SS Flaminia girare allo svincolo sud, direzione Monteluco. La strada è in salita circa 10 Km percorribili in auto in 18 minuti. Il Convento di San Francesco si trova nel cuore del Bosco Sacro di Monteluco, sopra Spoleto. Accesso in auto Strada asfaltata fino al piazzale antistante il convento. Parcheggi disponibili nelle vicinanze. Non sono presenti particolari barriere per l’arrivo con veicolo privato. Accessibilità buona fino all’ingresso esterno.

Orari

Domenica: 09:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Turni di 20 persone ogni 30 minuti. Una sospensione tra le 10:30 e le 11:30 per la celebrazione della Santa Messa

MONTECASTRILLI DI TERNI, MONASTERO DI SANTA CHIARA

Il piccolo borgo di Montecastrilli è compreso nella Provincia di Terni, in Umbria, e conta circa 5.000 abitanti. L’abitato è posto su un modesto rilievo a 391 m. s. l. d. m. a dominio del territorio rurale circostante, caratterizzato perlopiù da larghi appezzamenti di terreno coltivati.

Il monastero di clausura, perfettamente conservato nelle sue strutture e decorazioni, è oggi dismesso dalle suore e compreso nei beni della Curia vescovile di Todi, pertanto non è comunemente accessibile al pubblico. L’apertura straordinaria permetterà la visita di alcuni vani particolari, come quello con la raccolta di utensili e vasellame da farmacia, il corridoio con alcune celle delle suore, in particolar modo quella della nota suor Maria Lanceata Morelli (1704-1762) e le stanze della Scala Santa e della Via Crucis. Sarà possibile, inoltre, ammirare la pala dell’altar maggiore di Girolamo Troppa con ulteriori tele e decorazioni all’interno della chiesa. Al termine della visita si potrà accedere, tempo permettendo, al vasto giardino privato del monastero, per poi uscire davanti al torrione circolare posto a difesa dell’abitato, nei pressi del quale è posto il monumento ai caduti della guerra 1915-18, eretto su disegno del celebre architetto romano Cesare Bazzani. Visite ogni 30 minuti per gruppi di 15 persone. Accessibile a disabili il solo piano terra del Monastero e la chiesa.

Orari

Sabato: 10:00 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

MONTECASTRILLI DI TERNI,MONUMENTO AI CADUTI

Il monumento sorge ai margini dell’antico borgo di Montecastrilli, autentica roccaforte inserita in un’area paesaggisticamente suggestiva. Il piccolo edificio è in prossimità dell’imponente Convento delle Clarisse, presenza che caratterizza fortemente il borgo. Entrambi gli edifici si collocano come elementi di dimensione insolita in rapporto all’estensione e alle caratteristiche del borgo: notevole massa edificata il seicentesco Convento, architettura d’autore il monumento di Cesare Bazzani.

La visita al Monumento ai Caduti si affianca all’apertura del Convento delle Clarisse di Montecastrilli. I due edifici, pur molto diversi per dimensioni e storia, testimoniano la volontà di importanti personalità legate al borgo di realizzare opere di forte valore religioso, artistico e monumentale, insolite per un centro urbano di dimensioni contenute ma di grande pregio. Oltre alle qualità architettoniche e artistiche proprie di ciascun edificio, è soprattutto la loro collocazione nel contesto urbano a suscitare interesse, invitando a riflettere non solo sugli aspetti formali, ma anche sulle condizioni sociali ed economiche che ne hanno determinato la realizzazione. Il Monumento ai Caduti ne è un esempio significativo, poiché rappresenta una sintesi del linguaggio architettonico di Cesare Bazzani, protagonista dell’architettura italiana dei primi decenni del Novecento, che si impegnò personalmente per dare forma alle aspirazioni di una piccola comunità. Oggi il Monumento ai Caduti ospita la Guardia Medica – servizio di continuità assistenziale, pertanto le visite si svolgeranno solo all’esterno.

Orari

Sabato: 10:00 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

ORVIETO, PALAZZO OTTAVIANI

Palazzo Ottaviani si trova sulla piazza centrale della città di Orvieto, Piazza della Repubblica dove si affacciano il Palazzo Comunale e la Chiesa di S. Andrea.La piazza è sempre stata il centro dela città, un tempo si chiamava piazza Maggiore e prima ancora era il Foro romano. Oggi come in passato, conserva un forte ruolo identitario ed è luogo di incontro e di memoria, dove architettura e storia si fondono in uno scenario di grande fascino.

Durante le Giornate Fai di Primavera 2026 in Umbria sarà possibile visitare ed apprezzare la bellezza del piano nobile di questo palazzo cittadino ora sede di una istituzione bancaria locale, la capacità degli artigiani e decoratori che nel corso degli anni hanno impreziosito il palazzo. Sarà possibile apprezzare e conoscere, oltre agli aspetti decorativi ed architettonici, anche l’archivio e tutta la documentazione storica, dalla promulgazione del Rescritto Pontificio di Papa Pio IX del 1852, ai registri cartacei testimonianza di modalità lavorative ormai completamene trasformate.Il percorso permetterà di ammirare il Salone d’Onore, le decorazioni pittoriche, la scultura simbolica di Valentini e la collezione di Fernando Puppo, offrendo uno sguardo inedito su un luogo che unisce storia finanziaria, arte e identità cittadina.

Le visite sono in gruppi di 15/20 persone ogni 30 minuti. Il luogo è accessibile

Orari

Sabato: 11:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00

Domenica: 11:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

TERNI, SALA APOLLO E DAFNE DI PALAZZO CARRARA

La decorazione pittorica della Sala di Apollo e Dafne, realizzata dal pittore reatino Girolamo Troppa nella seconda metà del Seicento, orna la sala principale del palazzo Riccardi Carrara posto nello storico rione Fabbri, al centro di Terni. L’immobile, di proprietà comunale, ha l’ingresso principale sull’odierna via Carrara, in uno slargo anticamente denominato “piazza San Sebastiano”, in memoria di un oratorio dedicato al martire presente nelle vicinanze prima delle devastazioni belliche.

Visite per gruppi di massimo 15 persone, ingressi ogni 30 minuti circa. Luogo accessibile.

Orari

Sabato: 10:00 – 12:30 / 14:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 – 12:30 / 14:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Note per la visita

TODI, SULLE ORME DI SAN FRANCESCO: L’EX MONASTERO DI MONTECRISTO

L’ex monastero delle clarisse di Montecristo si trova fuori Porta Perugina, a ridosso della cinta muraria della città, ai margini del centro storico di Todi, situato sul monte Tubelo o Monte di Tobia. Situato in un suggestivo punto d’incontro tra l’abitato medievale e il paesaggio rurale, il bene conserva il chiostro, il refettorio e altri spazi monastici. Oggi ospita l’Istituto Tecnico Agrario ‘Augusto Ciuffelli’, la scuola di agricoltura più antica d’Italia.

In occasione del centenario della morte di San Francesco d’Assisi, per le Giornate FAI di Primavera si è scelto di aprire al pubblico un luogo legato alla spiritualità e all’eredità francescana: il complesso di Montecristo. Il Bene, normalmente riservato agli studenti e al personale dell’Istituto Tecnico Agrario, sarà accessibile attraverso un percorso di visita che comprende il grande chiostro, il refettorio, la chiesa, oggi suddivisa in due ambienti, la sala professori e la sala polivalente, che conserva l’impianto originario della navata francescana.

La visita in occasione delle Giornate Fai di Primavera 2026 in Umbria offre inoltre l’opportunità di cogliere le trasformazioni architettoniche e artistiche che hanno interessato il complesso nel corso dei secoli e di affiancare alla lettura degli spazi monastici originari una seconda, più tecnica, modalità di fruizione. I visitatori potranno infatti accedere alle attività agricole didattiche dell’Istituto, visitando le serre idroponiche, un piccolo mulino di ultima generazione, la cantina e i luoghi destinati alla produzione di birra e olio.

Un’esperienza esclusiva riservata agli iscritti FAI: sabato 21 marzo e domenica 22 marzo, dalle 16:30 alle 18:00, sarà possibile partecipare a una degustazione speciale dei vini prodotti dagli studenti, accompagnata dalla visita guidata alla cantina. Attraverso questo percorso, i visitatori potranno percepire l’energia di un luogo capace di coniugare tradizione e innovazione, in cui storia, arte e sperimentazione agricola si intrecciano offrendo un’esperienza di visita unica e coinvolgente.

Visite in gruppi di 20 persone, partenza delle visite ogni 20 minuti. Luogo accessibile

Orari

Sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

TUORO SUL TRASIMENO, VILLA PIAZZANO

Villa Piazzano si trova in una piccola frazione del comune di Tuoro sul Trasimeno dove passa il confine con la Toscana ed il Comune di Cortona. Il luogo è infatti l’ultima propaggine del territorio del Trasimeno, immerso in una area agricola e boschiva di grande interesse paesaggistico e naturalistico. Di fronte alla Villa è visibile la skyline di Cortona.

Le visite in occasione delle Giornate Fai di Primavera 2026 in Umbria sono a cura della delegazione FAI Trasimeno, Proprietari Villa Piazzano, Apprendisti Ciceroni Liceo Calvino Città della Pieve.

Ogni visita comprende visita alla parte esterna e al giardino all’italiana e visita al piano terra del Casino di Caccia

Si consiglia di raggiungere la Villa da Via Firenze verso Terontola e non passando dal centro storico di Tuoro sul Trasimeno per Via Baroncino perchè quest’ultima ha molti tratti di strada bianca. Non ci sono barriere architettoniche, ma la visita prevede una passeggiata nel giardino e numerose soste in piedi prima della visita all’interno.

Orari

Sabato: 15:30 – 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

Note: visite ogni 30 minuti

Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

Note: visite ogni 30 minuti

Le informazioni sulle Giornate Fai di Primavera 2026 in Umbria nell’articolo sono aggiornate al 10 marzo 2026, per eventuali informazioni e variazioni si può fare riferimento a questo link, pagina dalla quale è tratta anche la foto in evidenza.

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