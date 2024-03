Giornate FAI di Primavera in Umbria 2024, il programma, gli orari e i luoghi visitabili il 23 e 24 marzo

Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera in Umbria 2024, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni, incluso il cuore verde d’Italia.

Le Giornate FAI di Primavera in Umbria 2024, e non solo, si confermano nella loro trentaduesima edizione uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Un’esclusiva opportunità di scoprire un’Italia meno nota, di luoghi solitamente inaccessibili, dalle grandi città ai borghi, da veri e propri monumenti a luoghi curiosi e inediti, che tuttavia ugualmente raccontano la cultura millenaria, ricchissima e multiforme del nostro Paese. Un modo per contribuire alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio, che va innanzitutto conosciuto, frequentato, e prima ancora, raccontato. È questa la missione del FAI: “curare il patrimonio raccontandolo”, a cominciare dai suoi 72 Beni aperti al pubblico durante l’anno, ma ampliando e arricchendo questo racconto proprio in occasione delle Giornate FAI di Primavera, quando 750 luoghi saranno aperti in tutta Italia grazie a migliaia di delegati e volontari del FAI e agli Apprendisti Ciceroni, giovani studenti appositamente formati per raccontare le meraviglie del loro territorio. Le Giornate del FAI offrono un racconto unico e originale dei beni culturali italiani, che risiede nella loro Storia intrecciata con la Natura, nei monumenti e nei paesaggi, nel patrimonio materiale e immateriale, e nelle tante storie che questi possono raccontare, che insegnano, ispirano e talvolta anche commuovono. Un racconto corale e concreto che si fonda sulla partecipazione di centinaia di istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati che in numero sempre maggiore vi collaborano grazie a una vasta e capillare rete territoriale con un unico obiettivo: conoscere e riconoscere il valore del patrimonio italiano per tutelarlo con il contributo di tutti, perché appartiene a tutti.

Di seguito il programma e i luoghi visitabili durante le Giornate FAI di Primavera in Umbria 2024

ASSISI – BOSCO DI SAN FRANCESCO

Durante le Giornate FAI di Primavera in Umbria 2024 sarà possibile effettuare la “Visita con il Direttore A SPASSO NEL BOSCO” nei seguenti giorni: sabato 23 e domenica 24 Marzo alle ore 11:00 con partenza dall’ingresso del Bosco sulla Piazza della Basilica Superiore. Per gli amanti dell’arte è in programma una speciale visita guidata “L’ ARTE DEL PAESAGGIO, GIOTTO” a cura della Guida Turistica Monica Lupparelli nei seguenti giorni: sabato 23 e domenica 24 Marzo alle ore 15:00 dall’ingresso del Bosco sulla Piazza della Basilica Superiore. Nella giornata di domenica 24 marzo è prevista anche un’attività per famiglie “CHI VIVE NEL BOSCO? SHERLOCK HOLMES A CACCIA DI INDIZI” a cura delle guide ambientali di Hyla Group, ritrovo ore 11:30 dal Complesso benedettino di S.Croce. Infine, sia sabato che domenica sarà possibile visitare il Bosco in autonomia con un piccolo contributo di 3 euro. Vi aspettiamo numerosi!

ORARI

Sabato: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 16:00)

Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 16:00)

NOTE PER LA VISITA

Orari di apertura del FAI Bosco di San Francesco: dalle 10 alle 18 – ultimo ingresso alle ore 16 Ingressi: Complesso benedettino di Santa Croce (proseguire sempre dritto da Via San Vittorino) e Piazza della Basilica Superiore

DURATA VISITA

90 minuti

LUOGO PARZIALMENTE ACCESSIBILE

Accesso consentito al Complesso benedettino di Santa Croce.

ASSISI – MONASTERO DI SAN PIETRO

L’apertura nelle Giornate FAI di Primavera in Umbria 2024 prevede la scoperta di alcuni ambienti interni ed esterni del complesso benedettino come: Cappella del Rosario, chiostro del XVII sec. che presenta un colonnato tuscanico come fulcro del complesso monastico e la sua Cripta che si estende al di sotto del monastero per tutta la sua ampiezza. In fine, sarà anche esposta la scultura sopra citata all’interno della piazza.

LUOGO PARZIALMENTE ACCESSIBILE

Alcuni luoghi si trovano nella cripta della chiesa

SPELLO – MADONNA DI VICO O CHIESA TONDA

È un luogo poco conosciuto, tuttora carico di leggende e misteri. Una lunga storia che appassionerà il visitatore.

ORARI

Sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Turni di visita ogni 30 minuti circa, gruppi da massimo 20 persone

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

DURATA VISITA

30 minuti

LUOGO ACCESSIBILE

FOLIGNO – PALAZZO NUTI – DELI E ARCHIVIO DI STATO

Il percorso di visita parte dall’atrio del palazzo con al centro il bel pozzo cinquecentesco, per proseguire al piano nobile con stanze affrescate e finemente decorate. La visita proseguirà poi al terzo piano del palazzo dove è ospitato l’archivio di stato, per accedere a documenti storici molto interessanti tra cui la lettera con cui la nobildonna folignate Brigida degli Elmi incaricava Nicolò di Liberatore detto l’Alunno di eseguire la pala d’altare della cappella di San Nicola di Bari nella chiesa di San Nicolò. La visita si concluderà nella chiesa di San Nicolò dove è custodito il polittico dell’Alunno.

ORARI

Sabato: 15:00 – 18:00

Domenica: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

DURATA VISITA

30 minuti

LUOGO ACCESSIBILE

FOLIGNO – ANTICHE CARTE DELLA JACOBILLI E CHIESA DI S.GIACOMO

I visitatori delle Giornate Fai di Primavera 2024 in Umbria, potranno osservare nelle varie sale della biblioteca, divise per argomenti e donazioni, testi preziosi, antichi manoscritti, incunaboli, collezioni importanti. Si potrà accedere ai sotterranei dove sono custodite svariate collezioni che verranno esposte ed illustrate dagli apprendisti ciceroni della scuola media “G. Gentile” di Foligno. La visita proseguirà nella storica chiesa di San Giacomo con sei altari, il coro, una serie di affreschi e dipinti e terminerà nell’attiguo chiostro, anche questo affrescato.

ORARI

Sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Turni di visita ogni 30 minuti circa, gruppi da massimo 20 persone

Domenica: 10:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Turni di visita ogni 30 minuti, gruppi da massimo 20 persone

DURATA VISITA

45 minuti

LUOGO ACCESSIBILE

PERUGIA – COLLEGIO DI MERITO DELLA SAPIENZA – FONDAZIONE O.N.A.O.S.I.

Il percorso prevede la visita del cortile, il teatro, la cappella. Attraversando le stanze si avrà l’occasione di ripercorrere i passi degli studenti e personaggi famosi che da qui sono passati, da Carlo Goldoni a Rodolfo Valentino. L’attuale teatro risale agli inizi dell’Ottocento. La sala preesistente, già adibita a rappresentazioni teatrali, fu ampliata per creare un nuovo palcoscenico secondo i caratteri scenotecnici dell’epoca. La galleria, la sala del teatro e l’adiacente Sala Rossa furono decorate dai pittori perugini Lemmo Rossi Scotti e Matteo Tassi. Nel foyer sono visibili resti di mura di epoca etrusco-romana e medievale. Nel cortile è situato l’antico pozzo della Sapienza. La cisterna profonda 18 metri è opera del Gattapone, mentre il puteale rinascimentale fu progettato da Galeazzo Alessi. La cappella dedicata a San Gregorio Magno oggi è completamente restaurata. Sulla parete si ammira una crocifissione dipinta a fresco (1360 c.) da un artista di scuola giottesca. All’interno della cappella si trovava una pala d’altare di Domenico di Paride Alfani, ora visibile presso la Galleria Nazionale dell’Umbria. Il soffitto è decorato con forme geometriche alternate a figure.

ORARI

Sabato: 14:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Il luogo è facilmente raggiungibile con l’autobus, scendendo alla fermata di via Pellini (vicino accesso scale mobili) oppure con il Minimetrò, scendendo alla fermata Cupa e facendo un tratto a piedi.

DURATA VISITA

60 minuti

LUOGO NON ACCESSIBILE

il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

PERUGIA – FONDAZIONE CARLETTI BONUCCI

Normalmente la Fondazione non è aperta al pubblico ma solo per eventi approvati dalla stessa, e questo determina l’esclusività della visita organizzata dal FAI per le Giornate Fai di Primavera 2024 in Umbria. Il percorso condurrà I visitatori in tutte le stanze della Fondazione – la Sala dei Legisti, le sale da pranzo, la camera da letto e la graziosa Cappella – e mostrerà i preziosissimi arredi originali del XVIII-XIX secolo nonché i quadri della collezione, che includono un’opera di Artemisia Gentileschi. Insieme, si ripercorreranno le vicende delle famiglie che ne sono state proprietarie. Data la fragilità degli ambienti e gli spazi ridotti, la visita è stata riservata agli iscritti FAI.

ORARI

Sabato: 00:00 – 00:00 / 14:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

NOTE MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il luogo è facilmente raggiungibile con l’autobus, scendendo alla fermata di Piazza Cavallotti, o con il Minimetrò alla fermata Pincetto, facendo un tratto a piedi.

LUOGO NON ACCESSIBILE

il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

PERUGIA – SALONE BRUGNOLI DI PALAZZO GRAZIANI

In quanto sede della Fondazione Perugia, i due palazzi oggetto della visita non sono abitualmente accessibili. In via straordinaria la Fondazione ne ha gentilmente concesso l’apertura in occasione delle Giornate FAI di Primavera 2024 in Umbria. La visita si concentrerà sul Salone Brugnoli ed avrà un taglio storico-artistico.

ORARI

Sabato: 00:00 – 00:00 / 14:00 – 18:00

Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

NOTE MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il luogo è facilmente raggiungibile con il Minimetrò, scendendo alla fermata Pincetto e facendo un tratto a piedi, o con l’autobus scendendo alla fermata di Piazza Italia. leggi di meno

DURATA VISITA

50 minuti

LUOGO ACCESSIBILE

PERUGIA – CHIESA DI SANTA MARIA DELLA COLOMBATA

In quanto proprietà privata, la chiesa non è normalmente accessibile al pubblico; la visita durante le Giornate FAI di Primavera 2024 in Umbria rappresenta pertanto un’occasione unica. La visita è di taglio storico-artistico.

ORARI

Sabato: 00:00 – 00:00 / 14:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

DURATA VISITA

50 minuti

LUOGO NON ACCESSIBILE

il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

LIPPIANO, PERUGIA – CASTELLO DI BOURBON DI LIPPIANO – PALAZZO MIGNINI

Una passeggiata nel borgo di Lippiano per le Giornate Fai di Primavera 2024 in Umbria costituirà l’occasione per approfondire la sua ricca e insolita storia, a partire dalla visita al Castello Bourbon di Lippiano, di proprietà privata e solitamente non accessibile al pubblico. Saranno visitabili alcuni ambienti del castello, in particolare la “Sala del Camino”, recante un’iscrizione ebraica a testimonianza della comunità che a lungo visse in questo territorio, e il “Salone di Giustizia” con pregevoli affreschi cinquecenteschi.

ORARI

Sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Domenica: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

NOTE PER LA VISITA

Il castello si trova nella frazione di Lippiano, …leggi di più

DURATA VISITA

40 minuti

LUOGO NON ACCESSIBILE

il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

MONTE SANTA MARIA TIBERINA, PERUGIA – CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

Una passeggiata nel borgo di Lippiano costituirà l’occasione per approfondirne la ricca e insolita storia. Oltre al castello, particolare attenzione sarà rivolta agli edifici sacri del borgo, compresa la chiesa della Madonna delle Grazie, piccolo gioiello del Barocco, solitamente non visitabile poiché di proprietà privata.

ORARI

Sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

NOTE PER LA VISITA

La chiesa si trova nella frazione di Lippiano, n …leggi di più

DURATA VISITA

20 minuti

LUOGO ACCESSIBILE

MONTE SANTA MARIA TIBERINA, PERUGIA – CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO

Una passeggiata nell’antico borgo di Lippiano costituirà l’occasione per approfondirne la ricca e insolita storia. Oltre al castello, particolare attenzione sarà rivolta agli edifici sacri del borgo, compresa la neogotica chiesa di San Michele Arcangelo, ricostruita dopo il terremoto del 1917. Al suo interno, oltre alle cappelle delle famiglie più importanti, sarà possibile vedere l’opera artistica di maggior rilievo, un’immagine lignea policroma della Vergine originariamente conservata nella scomparsa chiesa di San Sebastiano. Secoli di continui restauri e ridipinture rendono difficile datare il manufatto, che viene tradizionalmente fatto risalire al tardo Medioevo/prima metà del Cinquecento.

ORARI

Sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

NOTE PER LA VISITA

La chiesa si trova nella frazione di Lippiano, nel comune di Monte Santa Maria Tiberina (PG). Si consiglia di raggiungere Lippiano dalla SP221 di Monterchi (AR). leggi di meno

DURATA VISITA

20 minuti

LUOGO ACCESSIBILE

TODI – ROCCA DI TODI E CHIESA DEL MONASTERO DELLE MINIME PAOLANE

Durante le Giornate di Primavera si avrà l’occasione di esplorare il Parco della Rocca molto suggestivo e scenografico, approfondendo così la storia della città di Todi. L’apertura nelle Giornate FAI prevede, oltre alla visita guidata attraverso il percorso consueto, la scoperta di alcuni ambienti normalmente non fruibili. Saranno infatti eccezionalmente aperti i serbatoi dell’acquedotto del 1925 posti sulla Rocca e la bellissima chiesa del Monastero delle Minime Paolane, fondato nel 1746, con la cella della sua fondatrice, la reatina Ersilia Foschi Bolognini, poi Maria Maddalena del Crocifisso, che conserva una serie suggestiva di strumenti autopunitivi.

ORARI

Sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

DURATA VISITA

30 minuti

LUOGO ACCESSIBILE

TUORO SUL TRASIMENO – CASTELLO DI MONTEGUALANDRO

Tutto il complesso è oggi di proprietà privata, perciò di norma non visitabile all’interno, con l’apertura eccezionale per il FAI si potrà godere della splendida vista sul lago e sulla pianura toscana e di alcuni degli edifici interni che compongono il maniero.

ORARI

Sabato: 15:30 – 18:30 (ultimo ingresso 15:30)

Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30 (ultimo ingresso 15:30)

LUOGO ACCESSIBILE

TUORO SUL TRASIMENO – LA DOGANA

L’edificio della dogana pontificia è attualmente di proprietà privata, alcuni locali sono adibiti alla ricezione del turismo internazionale, sono quindi solitamente inaccessibili. Nelle giornate FAI sarà possibile accedere agli interni della dimora per godere degli aspetti storici e delle successive modifiche ottocentesche.

ORARI

Sabato: 15:30 – 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 09:30 – 13:00 / 15:30 – 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

LUOGO ACCESSIBILE

NARNI – VILLA VALLI: MEMORIA DI GRANDI MILITARI ED ESPLORATORI

In occasione delle Giornate FAI di Primavera 2024 sarà possibile visitare gli spazi esterni ed interni della villa, solitamente chiusi al pubblico, ammirando la bellezza della struttura architettonica immersa nel bosco circostante e ripercorrendo le più significative vicende storiche che hanno visto protagonisti i suoi proprietari. La famiglia Valli annovera fra i suoi membri importanti figure di imprenditori, politici nazionali, celebri militari ed esploratori che hanno partecipato alla storia contemporanea nazionale ed internazionale dell’ Italia, tra i quali ad esempio Giulio Valli che oltre a seguire la carriera militare nella Regia Marina, diede grande impulso alla nascita della Aeronautica Italiana. Giulio Valli conobbe anche Gabriele D’Annunzio durante la prima guerra mondiale, ai tempi del suo impegno come aviatore alla base aeronautica di Sant’Andrea a Venezia e citato anche nel suo ‘Notturno’. Il legame tra Giulio Valli ed il celebra poeta è documentato da lettere custodite dai proprietari della villa che saranno esposte durante la visita.

ORARI

Sabato: 10:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00

Domenica: 10:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00

NOTE PER LA VISITA

Si raccomanda l’utilizzo della navetta per raggiun …leggi di più

DURATA VISITA

50 minuti

LUOGO NON ACCESSIBILE

il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

NARNI – CONCERTO FANFARA ACCADEMIA NAVALE – CHIESA S. DOMENICO

In occasione delle Giornate Fai di Primavera 2024 in Umbria, l’auditorium farà da cornice al concerto della Fanfara dell’Accademia Navale che si svolgerà sabato 23 marzo alle ore 15.30. Al termine sarà possibile visitare una delle opere più maestose di Narni, l’Ex Chiesa di San Domenico accompagnati dai volontari della Delegazione di Terni e del gruppo Fai Giovani. L’Accademia Navale, sin dalla sua inaugurazione nel 1881, istituì una piccola fanfara, composta solo da ottoni, allo scopo di garantire l’addestramento alla marcia degli Allievi e rendere gli onori militari nelle visite ufficiali. Nel corso del secondo conflitto mondiale venne sciolta per poi ricostituirsi nel 1965 per iniziativa del Contrammiraglio Luigi Vivaldi, allora comandante dell’Istituto. Dal 2009 ha assunto la denominazione di “Fanfara” per sottolinearne la specifica connotazione militare. Attualmente la Fanfara dell’Accademia Navale è costituita da personale proveniente dai vari Conservatori e Licei Musicali italiani, consta – a pieno organico – di 20 elementi, ed è diretta dal 1° Luogotenente Franco Impala’.

ORARI

Sabato: 15:30 – 17:00 (ultimo ingresso 17:00)

Note: Al termine del concerto sarà possibile visitare l’auditorium comunale “Bortolotti” (ex Chiesa di Santa Maria Maggiore)

NOTE PER LA VISITA

Alle ore 15.30 si svolgerà il concerto della Fanfara dell’Accademia Navale. Al termine del concerto sarà possibile visitare l’Auditorium Comunale “Bortolotti” (Ex Chiesa di Santa Maria Maggiore) Si consiglia di parcheggiare al parcheggio del Suffragio di Narni

LUOGO ACCESSIBILE

SPOLETO – BASILICA S.GREGORIO MAGGIORE E LEGGENDA PONTE SANGUINARIO

Il visitatore potrà scoprire la storia e la bellezza degli affreschi della Basilica, con la Cappella degli Innocenti e la cripta che custodisce le spoglie di Sant’Abbondanza. Oltre a questo si potranno visitare i resti del Ponte Sanguinario, strettamente collegato alla basilica, in quanto la leggenda dice che proprio dal ponte venivano giustiziati i primi martiri cristiani, tra cui appunto San Gregorio.

INIZIATIVE SPECIALI

Oltre alla visita guidata della Basilica sarà possibile vedere anche il “Ponte Sanguinario” , strettamente legato alla vicenda del martire Gregorio che , secondo la leggenda, sarebbe stato giustiziato proprio su quel ponte.

ORARI

Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Note: Turni di visita ogni 30 minuti circa, gruppi da massimo 20 persone

Domenica: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Turni di visita ogni 30 minuti, gruppi da massimo 20 persone

DURATA VISITA

30 minuti

LUOGO PARZIALMENTE ACCESSIBILE

Accessibilità limitata all’interno della Basilica.

NOCERA UMBRA – ANTICO BORGO DI BAGNARA DI NOCERA UMBRA E LA SUA SORGENTE

Le giornate FAI di primavera a Bagnara hanno veramente carattere di eccezionalità. Nei nostri sopralluoghi abbiamo scoperto una comunità viva, che trasmette e porta avanti ancora oggi la propria storia attraverso il lavoro incessante e certosino della Comunanza Agraria, già antica Università degli uomini di Bagnara, lavoro che potremo ammirare visitando la loro sede. La sorgente di Bagnara, solitamente chiusa, mostra un ambiente naturale di incomparabile bellezza che avremo modo di attraversare durante la breve e facile passeggiata di circa un km, che faremo per raggiungerla. La visita al suo interno è fonte di emozioni intense e suggestive. La chiesa parrocchiale inoltre, ha un valore storico veramente notevole, tanto da essere inserita nell’elenco degli edifici monumentali. La visita si svolgerà nel seguente modo: prima raggiungeremo la sorgente, al ritorno visiteremo la chiesa e, di seguito, la sede della Comunanza Agraria passeggiando dentro il borgo. Per chi non volesse fare la visita alla sorgente, saranno presenti per tutte le giornate i volontari che faranno da accompagnatori e narratori alla chiesa, alla sede della Comunanza, e lungo le vie del borgo.

ORARI

Sabato: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Note: turni di visita ogni ora

NOTE PER LA VISITA

La visita prevede una breve passeggiata alla sorgente di Bagnara per cui la durata potrebbe protrarsi oltre i 60 minuti. Arrivati a Nocera Umbra prendere strada provinciale Septempedana, proseguire per circa 10 km. Il borgo si trova lungo la strada.

DURATA VISITA

60 minuti

LUOGO ACCESSIBILE

ORVIETO – CHIESA DI SANTA MARIA DEL PIANTO E ORATORIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA DEI DISCIPLINATI

La visita sarà l’occasione per conoscere due luoghi fortemente connaturati all’attività sociale delle confraternite che fino alla fine dell’800 furono fortemente radicate nel tessuto sociale cittadino dando sostegno e supporto alle classi meno abbienti. Si tratta di strutture semplici ma molto vicine alla comunità. Nell’oratorio si potranno ammirare il ciclo di affreschi sulla vita di San Giovanni Battista, sull’altare una tela raffigurante il Battesimo di Cristo e sulla parete opposta, sopra la cantoria, un dipinto di scuola orvietana raffigurante la crocifissione di Cristo. Nella piccola Chiesa della Madonna del Pianto, accanto all’Oratorio, ammireremo il bellissimo altare barocco che incornicia una icona di fattura moderna realizzata secondo antiche tradizioni quali il digiuno e la preghiera e l’utilizzo di materiali naturali da un monaco cistercense.

INIZIATIVE SPECIALI

Apertura straordinaria il venerdì 22 Marzo alle 18,00 solo per i soci Fai con la guida di esperti in una unica visita guidata da storici dell’arte ed esperti. La durata della visita sarà di circa1 ora. Non si richiede la prenotazione. Si segnala che il sito è solitamente chiuso.

ORARI

Venerdì: 18:30 – 19:30

Sabato: 10:00 – 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

Note: turni di visita ogni 30 min per gruppi di max 20 persone

Domenica: 10:00 – 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

Note: turni di visita ogni 30 min per gruppi di max 20 persone

NOTE PER LA VISITA

luogo facilmente raggiungibile dal parcheggio di Campo della Fiera

NOTE MOBILITÀ SOSTENIBILE

Luogo raggiungibile a piedi tramite il servizio di ascensore e scale mobili dal Parcheggio del Campo della Fiera

DURATA VISITA

45 minuti

LUOGO ACCESSIBILE

ORVIETO – ORATORIO DI S.GIOVANNI DECOLLATO DETTO DELLA MISERICORDIA

L’Oratorio della Misericordia è stato per un lungo periodo chiuso al pubblico. Ora grazie all’interessamento dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi Todi Orvieto e dell’attuale parroco della Parrocchia di S. Andrea che hanno permesso e sostenuto molti necessari restauri dell’apparato ligneo e dell’altare, sono possibili visite in occasioni speciali. Attraverso la visita si potrà scoprire non solo la indiscutibile bellezza di un luogo pieno di arte, ma anche la storia millenaria di una confraternita come la Misericordia che aveva , ed in alcune parti del mondo ancora ha, una funzione di sostegno ai più bisognosi, ed in particolare ai condannati. Sarà anche un’occasione per esporre la tavoletta con le immagini sacre che veniva data ai condannati a morte come ultimo conforto prima dell’esecuzione.

ORARI

Sabato: 10:00 – 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

Note: turni di visita ogni 30 min per gruppi di max 20 persone

Domenica: 10:00 – 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

Note: turni di visita ogni 30 min per gruppi di max 20 persone

DURATA VISITA

45 minuti

LUOGO ACCESSIBILE

TERNI – SAN SALVATORE: UNA “ENIGMATICA” STRUTTURA MEDIEVALE

Il sito è normalmente visitabile, tranne nella parte sotterranea, che viene eccezionalmente aperte in occasione delle Giornate Fai di Primavera 2024 in Umbria. Ulteriori restauri e scavi archeologici vennero finanziati nel 1968-1970 dalla Fondazione Carit. A seguito di tali indagini, è stato realizzato un nuovo solaio pavimentale della chiesa indipendente, poggiato su pilastrini d’acciaio, che lascia accessibili e visibili gli ambienti superstiti della sottostante domus romana. La visita al complesso di San Salvatore, permette, attraverso un’approfondita analisi critica della struttura, di effettuare un suggestivo viaggio nella storia e nell’arte della città di Terni dall’epoca romana al medioevo. CURIOSITA’ Una interpretazione erudita ha preteso in maniera arbitraria di riconoscere in San Salvatore la sede dello storico incontro avvenuto nel 742 tra papa Zaccaria e il re dei Longobardi Liutprando che diede origine al potere temporale della Chiesa con la celebre “donazione di Sutri”.

ORARI

Sabato: 10:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:00)

Note: I gruppi delle visite saranno composti da massimo 15 persone ad ogni turno

Domenica: 10:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:00)

Note: I gruppi delle visite saranno composti da massimo 15 persone ad ogni turno

DURATA VISITA

45 minuti

LUOGO PARZIALMENTE ACCESSIBILE

Il piano della navata è accessibile, mentre i locali sottostanti non consentono l’ingresso con carrozzine o similari

L’articolo sulle Giornate Fai di Primavera 2024 in Umbria è aggiornato al 12 marzo 2024, per eventuali variazioni last minute e sapere se è necessaria la prenotazione è possibile consultare il sito ufficiale.

