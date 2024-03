La Semente e Coop insieme per l’apertura di un punto autism-friendly a Bastia Umbra

La Semente di Spello, cooperativa agricola che da oltre 10 anni si dedica a offrire opportunità lavorative a ragazzi autistici, è entusiasta di annunciare una nuova e significativa collaborazione con il recente punto vendita Coop di Bastia Umbra: l’inaugurazione, all’interno del nuovo negozio, di un punto autism-friendly prevista oggi, 14 marzo. Un’iniziativa che rappresenta un passo importante nella missione di entrambe le realtà: promuovere l’inclusione sociale e garantire un ambiente accogliente per tutti.

La Semente di Spello, nata come spin-off di ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) Umbria, con l’obiettivo di offrire opportunità di lavoro a giovani con autismo, è molto più di una cooperativa agricola. Il progetto ha radici profonde nell’idea di promuovere l’inclusione sociale e il talento delle persone con autismo. Negli anni il progetto si è sviluppato, e ad oggi la cooperativa, che insiste su circa 7 ettari di terreno nel territorio di Limiti di Spello, produce una vasta gamma di prodotti alimentari artigianali, tra cui marmellate, miele, salse e paté, ottenuti con ingredienti di alta qualità coltivati con amore e dedizione grazie all’impiego in fattoria di soci lavoratori con disabilità.

L’alleanza tra Coop e La Semente si sviluppa proprio con la possibilità per i clienti di poter acquistare, all’interno del nuovo punto vendita Coop di Bastia Umbra, i prodotti delle linee “Gli Invasati” e “I Seminati”: salse e paté, sott’olio, marmellate, creme dolci, composte, miele, legumi, con gli ortaggi coltivati in fattoria a La Semente. Si tratta di trasformazioni semplici, pensate e preparate con pochi prodotti, tutti naturali, per esaltare al meglio il sapore degli ortaggi, l’attenzione per i valori nutrizionali del cibo, l’amore e la passione per il progetto di agricoltura e inclusione sociale.

Non solo: la collaborazione si distingue per la sua vasta selezione di prodotti di qualità e si impegna anche a creare un ambiente inclusivo per tutti i suoi clienti, comprese le persone con autismo. In uno spirito di accoglienza autistica-friendly, il negozio sarà infatti dotato di varie iniziative, come giornate con luci basse e insonorizzazione per ridurre gli stimoli sensoriali. Inoltre, saranno presenti spazi dedicati per il relax e la gestione delle crisi, pensati appositamente per i ragazzi autistici e le loro famiglie.

La partnership tra La Semente di Spello e Coop di Bastia Umbra rappresenta un’opportunità unica per promuovere valori di inclusione, solidarietà e accoglienza nella comunità locale. Lavorando insieme, entrambe le organizzazioni si impegnano a creare un mondo più inclusivo e consapevole, dove ogni individuo è valorizzato e rispettato per le proprie abilità uniche.

(L’azienda è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

