Giorno del Ricordo 2023, gli appuntamenti ad Assisi e Bastia Umbra

Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo 2023, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. La ricorrenza, istituita con la legge 92 del 30 marzo 2004, vuole “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

La città di Assisi celebra il “Giorno del ricordo 2023 con due iniziative: la prima è in programma venerdì 10 febbraio alle ore 15.30, con la deposizione dei fiori in via Martiri delle Foibe, a cura del “Comitato 10 febbraio”, alla presenza del sindaco Stefania Proietti. Secondo appuntamento, venerdì 24 febbraio alla sala della Conciliazione dalle ore 9.00, con una giornata di commemorazione con i saluti istituzionali del sindaco Stefania Proietti e dell’assessore Veronica Cavallucci e gli interventi di Paolo Anelli, studioso dell’esodo giuliano-dalmata, e Franco Papetti, dell’associazione Fiumani italiani nel mondo. Saranno presenti anche Raffaella Panella, testimone dell’esodo e dei campi profughi, e la professoressa Donatella Schurzel, studiosa della cultura giuliano-dalmata cui verrà assegnato il Premio alla dignità Giuliano-Dalmata nel mondo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il liceo Sesto Properzio e il liceo Scientifico Convitto Nazionale di Assisi. Per tutto il mese, alla biblioteca comunale, sarà possibile consultare una selezione di libri sull’argomento

Anche il Comune di Bastia promuove una serie di iniziative in occasione del Giorno del Ricordo 2023, per sensibilizzare e riflettere su una delle tragedie della storia italiana. Venerdì 10 febbraio all’auditorium Sant’Angelo alle ore 10.30 ci sarà proiezione del film “Red Land – Rosso Istria” con la regia di Maximiliano Hernando Bruno, evento riservato agli alunni dell’Istituto Polo Bonghi di Bastia Umbra. Al centro del racconto, in questo drammatico contesto storico, la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, barbaramente violentata, uccisa e gettata in una foiba dai partigiani titini. Fino al 12 febbraio alla biblioteca comunale Alberto La Volpe, inoltre, verrà esposto uno scaffale tematico dedicato al Giorno del Ricordo per capire, approfondire il massacro delle Foibe.

