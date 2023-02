Al Museo Paleontologico di Assisi inaugurata la Sala Federico Venturi (foto)

Cerimonia in onore del professore che ha contribuito con i suoi studi a far conoscere il Monte Subasio

Dopo la riapertura, grazie alla convenzione fra il Comune di Assisi e l’Associazione GUMP APS, del Museo Paleontologico, la struttura ha reso omaggio una delle sue anime fondatrici inaugurando la sala Federico Venturi.

Domenica scorsa nelle sale della struttura si è svolta una giornata dedicata al ricordo del Prof. Federico Venturi, paleontologo di fama mondiale che ha contribuito con i suoi studi a far conoscere il Monte Subasio e il suo patrimonio paleontologico alla comunità scientifica internazionale ed anche ai non addetti ai lavori. La sala Federico Venturi, all’interno della Mostra permanente di geo-paleontologia, nella sede del Parco Regionale del Monte Subasio, è stata dedicata al Professore quale “riconoscimento che l’Associazione e le istituzioni locali hanno voluto dedicare all’amico, oltre che sapiente guida, che ha collaborato dal 1973 prima, con un gruppo di appassionati e poi, con l’associazione (dal 1978) per conoscere, valorizzare e divulgare il patrimonio paleontologico delle montagne appenniniche”.

Numerose le collaborazioni che hanno elevato anche il livello culturale dell’Associazione fino alla realizzazione dell’esposizione museale presso la sede del Parco del Subasio con gli studi stratigrafici e biostratigrafici unici nel panorama appenninico. Gli studi realizzati insieme sono ora esposti nella mostra che vanta diverse migliaia di visitatori ogni anno. Molti gli ex colleghi ed amici e collaboratori che hanno partecipato e ricordato il paleontologo. La mostra è attualmente aperta al pubblico su prenotazione per gruppi organizzati e dalla prossima estate tutte le domeniche grazie ai volontari del GUMP.

(Alcune foto della gallery sono tratte dalla pagina Facebook di Visit Assisi)

