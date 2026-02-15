Il plastico di Marco Mancini incanta alla Festa degli Agricoltori: nell’opera, anche il gruppo Assisi News (foto)

Arte, comunità e solidarietà si incontrano nella rappresentazione della vita agricola: il gesto dell’artista celebra il territorio e sostiene il Meyer

La Festa degli Agricoltori 2026, chiusa all’Umbriafiere con grande successo (CLICCA QUI per il racconto e le foto), ha regalato momenti di emozione intensa, tra cui la presentazione del bellissimo plastico donato da Marco Mancini, artista di Petrignano di Assisi. L’opera, curata nei minimi dettagli, racconta con straordinaria fedeltà la vita e la bellezza del mondo agricolo, trasformando un modellino in una vera e propria rappresentazione viva e coinvolgente.

Nel plastico spiccano i marchi delle testate edite da BN COM, Assisi News, Assisi Eventi, Assisi Sport e Umbria Social, accanto al cartello principale “Io aiuto il Meyer”, a testimoniare il legame tra informazione e territorio.

Sì, perché in questo contesto di condivisione e solidarietà, il gruppo Assisi News è da anni media partner della Festa degli Agricoltori, un appuntamento che unisce comunità e beneficenza, sostenendo concretamente la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer.

Lo spazio dedicato ad Assisi News all’interno dell’esposizione assume così un significato ancora più speciale per tutti noi della redazione: un gesto di riconoscenza che rafforza il legame tra informazione, territorio e solidarietà. Un intreccio di passione e impegno che trasforma la festa non solo in un evento, ma in un vero simbolo di comunità. Grazie all’artista e al comitato organizzatore, dalla redazione del Gruppo editoriale Assisi News.

