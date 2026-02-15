Assisi, grande successo per la Festa degli Agricoltori 2026: il ricavato andrà all’ospedale pediatrico Meyer (foto)

Straordinario successo la dodicesima edizione della Festa degli Agricoltori 2026 di Assisi, evento simbolo della cultura e della tradizione agricola del territorio. La mattinata di domenica 15 febbraio è iniziata, come da tradizione, con la partenza da Santa Maria degli Angeli, da dove la suggestiva sfilata delle macchine agricole ha attraversato i comuni di Assisi e Bastia Umbra fino a raggiungere il gran finale all’Umbriafiere, con il pranzo e circa mille partecipanti, richiamando tantissima gente lungo tutto il percorso.

Alla partenza della manifestazione, presenti il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, il sindaco di Assisi Valter Stoppini, il vicesindaco Veronica Cavallucci, l’assessore Scilla Cavanna, il sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci, l’assessore della Regione Umbria Simona Meloni, oltre ai consiglieri e rappresentanti comunali e a tutti gli organizzatori dell’evento. Una presenza istituzionale ampia che ha accompagnato una partecipazione popolare calorosa e numerosa. Benedizione delle macchine agricole – oltre 300 – prima della partenza.

La Festa conferma il suo forte valore solidale: le donazioni raccolte saranno devolute alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, rinnovando un impegno concreto a favore dei più piccoli e delle loro famiglie.

Alessio Castellani, ideatore e rappresentante del Comitato Agricoltori, ha ricordato: “Sono cresciuto ad Assisi coltivando fin da bambino una profonda passione per le macchine agricole, nata osservandole lavorare nei campi e diventata negli anni una vera collezione. Nel 2015 ho trasformato questo sogno nella Festa degli Agricoltori ad Assisi, unendo amici, mezzi agricoli e la benedizione di San Francesco. Dal 2017 la manifestazione sostiene la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer e continua a riscuotere grande successo”.

Il sottosegretario Emanuele Prisco ha evidenziato:

“L’agricoltura è un settore strategico per la tutela del territorio e per la crescita del Paese. È necessario riconoscerne pienamente la dimensione imprenditoriale e il contributo determinante allo sviluppo nazionale”.

Nel suo intervento, il sindaco di Assisi Valter Stoppini ha dichiarato: “Questa Festa rappresenta molto più di un appuntamento tradizionale: è il segno concreto di una comunità che riconosce il valore del lavoro agricolo e ne sostiene il ruolo centrale nella propria identità. Dietro ogni azienda vi sono sacrifici quotidiani, competenze e una passione che merita rispetto e attenzione”.

L’assessore regionale Simona Meloni ha sottolineato: “Le imprese agricole e zootecniche umbre sono presidio dei nostri territori, produttrici di qualità ed eccellenza. Quest’anno metteremo a terra 122 milioni di complemento di sviluppo rurale, destinati alle vostre imprese. Come Regione intendiamo rafforzare strumenti e risorse per garantire continuità, innovazione e ricambio generazionale, affinché l’agricoltura continui a essere leva di sviluppo economico e di promozione del territorio”.

“L’Amministrazione comunale rivolge un sentito e formale ringraziamento alle Forze dell’Ordine, ai corpi impegnati nei servizi di sicurezza e viabilità e a tutti gli operatori coinvolti, che con professionalità e spirito di servizio hanno garantito il regolare svolgimento della manifestazione, assicurando condizioni di piena sicurezza per i partecipanti e per il pubblico presente lungo il tracciato”.

La dodicesima edizione si confermata così un grande successo, capace di unire istituzioni, agricoltori e cittadini in una giornata di festa, tradizione e solidarietà che ha coinvolto l’intero territorio.



FOTO © Mauro Berti – Assisi News BN COM

© Riproduzione riservata