Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva oggi ad Assisi: il programma

Assisi è pronta ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la terza volta ad Assisi dopo che nel 2017 arrivò per il ventennale del terremoto e nel 2019 venne insignito della Lampada della Pace.

Il programma della giornata di oggi, 4 ottobre 2022, parte poco prima delle 10: Mattarella verrà accolto dal Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, a seguire la celebrazione eucaristica per la solennità di San Francesco e l’accensione Lampada votiva dei Comuni d’Italia nella Basilica superiore di San Francesco. Sarà proprio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad accendere la lampada simbolicamente a nome di tutta l’Italia. L’olio è offerto dalla Fondazione Santi Medici di Bitonto, grazie alla donazione di alcuni frantoi della terra di Bari. Alla celebrazione parteciperanno tra gli altri: il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Alle 11.20 il saluto di fra Carlos Trovarelli, ministro generale e 120esimo successore di San Francesco nell’ordine dei frati minori conventuali, e messaggio alla Nazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo il Messaggio alla Nazione, il presidente Mattarella si recherà in visita privata sulla tomba di San Francesco. Non è chiaro se si recherà anche in visita privata alla Porziuncola prima di ripartire per Roma.

Alle 15 ci sarà l’inaugurazione del centro di accoglienza e convegni “Colle del Paradiso” situato nei locali ipogei del Sacro Convento, realizzati al di sotto della piazza inferiore di san Francesco, in seguito ai lavori di consolidamento strutturale dovuti al sisma del 1997, di cui in questi giorni si è celebrato il venticinquennale. Alle 16 sarà il momento dei vespri pontificali nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco, a seguire processione alla chiesa superiore e Benedizione all’Italia con la Chartula di San Francesco dal Cupolino della Basilica da parte del Vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino. Alle 17, infine, il concerto della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella basilica superiore. Domani, 5 ottobre 2022, sarà invece il giorno delle celebrazioni laiche, con la grande fiera di San Francesco per tutto il centro storico.

