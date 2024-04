InCanto sulle Vie di Francesco 2024, presentato il programma dei concerti dal 27 aprile al 23 giugno

Ultimi preparativi per il gran finale della serie di eventi “InCanto sulle Vie di Francesco 2024, evento presentato nei giorni scorsi nella Sala della Conciliazione dagli organizzatori insieme agli assessori Veronica Cavallucci, alla Cultura, e Fabrizio Leggio, al Turismo, che hanno evidenziato l’importanza di questo appuntamento che coinvolgerà Umbria, Toscana, Lazio e Marche in una serie di ben 13 eventi che prevedono di percorrere a piedi tratti di antichi percorsi francescani facendo tappa, di tanto in tanto, in luoghi significativi in ognuno dei quali un coro propone l’ascolto di alcune proprie esecuzioni.

Nello specifico il calendario di InCanto sulle Vie di Francesco 2024 si snoderà il 27 aprile a Citerna, il 4 maggio a Terni, il 5 maggio ad Ancona, l’11 maggio Perugia e Nocera Umbra, il 12 maggio a Cannara e Baschi, il 19 maggio a Trevi, l’1 giugno a La Verna, l’8 giugno a Osimo, il 9 giugno Valfabbrica, il 15 giugno a Gubbio, il 16 giugno a Greccio. “Il viaggio itinerante di InCanto sulle Vie di Francesco 2024 – hanno spiegato Diego Mecenero e Francesco Morelli, ideatori degli eventi – culminerà il 23 giugno 2024 nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi con la partecipazione di numerosi cori tutti assieme. Dopo aver percorso antichi sentieri francescani e visitato città ricche di storia e cultura francescana, l’evento finale promette di essere un momento di alta connotazione artistica e spirituale”.

Quest’anno l’evento ha una risonanza particolare, inserendosi nelle celebrazioni dell’ottavo centenario di eventi cruciali legati alla vita di San Francesco, tra i quali si ricorda quest’anno l’impressione delle Stimmate. Assisi si appresta dunque a offrire, come sempre, un’esperienza indimenticabile, all’insegna di cultura, arte e spiritualità, fedele al messaggio di pace del Poverello di Assisi. L’ingresso è libero, e per ulteriori informazioni si può visitare la pagina Facebook dell’evento incantosulleviedifrancesco. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

