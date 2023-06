Infiorate 2023 ad Assisi, in centro e frazioni si rinnova la devozione per il Corpus Domini (foto)

Non solo tappeti a Spello e Cannara. Anche nel centro storico e nelle frazioni della città serafica, per la solennità del Corpus Domini, si sono svolte le tradizionali infiorate 2023 ad Assisi. Nel centro storico, le infiorate consistono nella creazione, sulle strade, lungo il percorso della processione delle Pulci, di un tappeto naturale costituito da petali di fiori, quadri e tappeti di fiori aventi come tema di base quello eucaristico, religioso e decorativo.

Le tradizionali infiorate 2023 ad Assisi centro sono state allestite nelle caratteristiche vie di Piazza Nova, in particolare Vicolo Bovi, via Montecavallo e via Porta Perlici. Un momento di socializzazione anche culinario, con i residenti che hanno aperto le loro case per cucinare gli “arvoltoli” con cui sfamare grandi e piccoli. Non è mancata la tradizionale “processione delle Pulci”. Dopo la messa in Cattedrale, le confraternite e i religiosi sfileranno intorno alle 18 con il Santissimo Sacramento per le viuzze interne di Piazza Nova.

Neanche la pandemia aveva fermato questo sentito appuntamento, visto che nel 2021 i residenti avevano esposto sui balconi e sulle finestre dei drappi e delle tovaglie e dei petali sulla strada. Era comparso anche qualche piccolo accenno di infiorate, realizzato nel segno dei distanziamenti e dei sani comportamenti per la prevenzione da contagio del coronavirus. In molti si erano affacciati al passaggio del Santissimo senza dar luogo ad assembramenti per i vicoli. E ora la tradizione è tornata di nuovo a viversi in pienezza.

Infiorate anche a Palazzo di Assisi (le foto sono per cortesia della pagina Facebook di Visit Assisi) dove su vie e vicoli del borgo sono stati allestiti quadri floreali a tema religioso con fiori freschi, passione e dedizione.

In tutti i casi i cittadini hanno realizzato le opere, partecipando al concorso “Infiorate”, indetto dal Comune per valorizzare questa meravigliosa e antica tradizione.

