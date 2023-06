Marciapiede di viale Marconi, lavori in dirittura d’arrivo: modifiche alla viabilità per le rifiniture

In previsione dei lavori di asfaltatura e di messa in sicurezza del marciapiede di Viale Marconi si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità nei giorni 13 e 14 giugno nell’area interessata. È l’ultimo step prima della conclusione dei lavori da oltre 200.000 euro che hanno interessato il tratto che dal parcheggio Giovanni Paolo II porta verso le Basiliche di San Francesco.

Dopo anni di buche, asfalto in pessime condizioni e persino un cordolo in ferro rotto in più punti e mai aggiustato, stanno dunque per essere terminati i lavori del marciapiede di viale Marconi, nel centro storico di Assisi. Un intervento di manutenzione straordinaria al fine anche di eliminare il degrado dovuto alle infiltrazioni di acqua piovana e riqualificare uno dei belvedere più noti della città.

Dalle 7.30 alle 17.30 di martedì e mercoledì prossimi (13 e 14 giugno, ndr) saranno istituti il divieto di transito e il divieto di sosta per tutti i veicoli in via Marconi. Per gli stessi orari e negli stessi giorni saranno previsti il senso unico alternato in Piaggia San Pietro e anche il divieto di accesso in senso discendente. Identico provvedimento di senso unico alternato, sempre alle medesime condizioni, a Porta San Pietro. A Piaggia San Francesco divieto di sosta a tutti i veicoli, eccetto i mezzi operativi della ditta esecutrice dei lavori (dall’intersezione con Viale Marconi all’arco in direzione discendente) sempre negli stessi orari e nei due giorni.

“Si tratta di lavori che come amministrazione comunale abbiamo messo in agenda da diverso tempo – aveva spiegato a febbraio il vice sindaco Valter Stoppini che ha la delega alla viabilità – e, dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie, abbiamo programmato il cantiere in questo periodo di bassa stagione così da non creare interferenze e da presentare questo percorso interamente rinnovato ai turisti a primavera. Una volta terminato l’intervento l’area che dal parcheggio Giovanni Paolo II arriva alle Basiliche di San Francesco sarà completamente riqualificata e anche questa operazione rientra nella politica di rendere più bella e vivibile la nostra città”.

© Riproduzione riservata