InstabiLibri – merende letterarie, arriva la rassegna letteraria del Piccolo Teatro degli Instabili

Sabato 18 febbraio a partire dalle ore 17:00 il Piccolo Teatro degli Instabili ha il piacere di ospitare il primo incontro di un nuovissimo Gruppo di Lettura: “InstabiLibri // merende letterarie”. Che cosa c’è di più bello dell’odore di un libro nuovo, di scartarlo con attenzione e accarezzarne le pagine ancora tutte da scoprire? Forse soltanto il condividere questa sensazione con un gruppo di persone appassionate e curiose, con le quali scambiare punti di vista sulla lettura appena conclusa mentre si fa merenda insieme… Ed è proprio il sottotitolo a svelare il secondo “goloso” elemento di questo progetto: le merende.

Gli incontri di InstabiLibri si svolgeranno infatti in forma itinerante, con la collaborazione di tre bar di Assisi che prepareranno – in abbinamento alle letture scelte – tre merende a tema: il Bar San Francesco curerà quella di febbraio, il Bar Bibiano quella di marzo e BlaMblà Tapas Bar quella di aprile.

Un’ultima preziosa collaborazione è quella con la Libreria Grande, punto di riferimento per i lettori della zona. A condurre le “merende letterarie” saranno invece tre autori che sono ormai dei punti di riferimento per il Piccolo Teatro degli Instabili: Samuele Chiovoloni, Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani, che quest’anno hanno guidato (e stanno guidando) anche i laboratori per allievi attori.

Il tema che propone InstabiLibri è infatti il rapporto tra letteratura e teatro: come possono questi due territori influenzarsi ed essere di ispirazione l’uno per l’altro? Per esplorare questo dualismo, guidati dal filo conduttore di un “teatro del quotidiano” che accomuna le due letture, i partecipanti si immergeranno tra le pagine di “Gente di Dublino” di James Joyce (febbraio-marzo) e de “Gli anni” di Annie Ernaux (marzo-aprile), romanzi che trovano nella poetica del consueto gli spunti per portare avanti la narrazione.

Di seguito è riassunto il calendario degli appuntamenti di InstabiLibri:

– sabato 18 febbraio dalle 17.00 presso il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi – introduzione del progetto con merenda a cura del Bar San Francesco;

– sabato 18 marzo dalle 17.00 presso il Bar Bibiano di Assisi – “Gente di Dublino” di James Joyce – incontro a cura di Samuele Chiovoloni;

– domenica 16 aprile dalle 17.00 presso BlaMblà Tapas Bar – Assisi – “Gli anni” di Annie Ernaux

– incontro a cura di Michelangelo Bellani e Caroline Baglioni.

La partecipazione prevede un contributo di euro 8,00 a persona ed è su prenotazione. Tel. 333 7853003 – 075 816623 – [email protected]

