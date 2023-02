Meteo Assisi 17-19 febbraio 2023: sole, nuvole e clima primaverile

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 17-19 febbraio 2023.

Buongiorno cari lettori, settimana primaverile sulla nostra Umbria quella in corso con temperature massime molti gradi oltre il normale, mentre minime della notte, complice la serenità del celo più vicine ai valori normali del periodo. Come vi scrissi nel precedente editoriale tuttavia questa sarà solo una fase transitoria che molto probabilmente ci condurrà alla fase di freddo più intensa di questo inverno nell’ultima settimana del mese e per almeno la prima metà di Marzo.

Grandi manovre stanno avvenendo in stratosfera, questa porzione di atmosfera si sta scaldando in modo forte e rapido e ciò innescherà una “rottura” del vortice polare in più parti, portando sulla nostra Umbria e sull’Italia più in generale la fase più cruda dell’inverno. Restate sintonizzati che si apre una fase interessantissima. Vediamo però ora il tempo che ci attende per questo fine settimana in arrivo, con il Meteo Assisi 17-19 febbraio 2023 e uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata nella quale avremo alternanza di momenti soleggiati ad altri più nuvolosi in un contesto termico primaverile. Venti deboli sud-occidentali e qualità dell’aria bassa. Minime della notte in aumento

Domani sabato: giornata molto simile al venerdì con clima sempre primaverile. Sole e momenti più nuvolosi si alterneranno ad intermittenza. Venti sempre deboli sud-occidentali. Mite.

Domenica infine: la giornata più nuvolosa della serie con possibilità di deboli e locali precipitazioni. Ventilazione in rotazione da sud ed in temporaneo rinforzo. Minime della notte in netto aumento. NB nella mappa ho indicato la goccia della pioggia su tutto il territorio regionale soltanto per rendere l’idea che il rischio che qualche debole precipitazione possa bagnare il nostro territorio ci potrà essere ovunque ,ma alla fine solo in forma irregolare e locale (alcune zone non vedranno pioggia, altre poca).

Breve anticipazione per concludere sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana che vedrà una nuova fase soleggiata e mite nella prima parte poi il tempo volgerà al peggioramento. Concludiamo come sempre augurando tanta serenità a voi e alle vostre famiglie e restate sintonizzati perchè l’inverno tra pochissimo e con un leggero ritardo su quanto pensavo tirerà fuori le sue cartucce migliori. A presto! la redazione di Assisi News!

Foto di Laura Barry | via Unsplash

© Riproduzione riservata