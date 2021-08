Largo padre Evangelista Nicolini, Assisi omaggia il fondatore dei Cantori (FOTO)

Grande festa ad Assisi per l’inaugurazione di largo Padre Evangelista Nicolini, ieri pomeriggio. Oltre al sindaco di Assisi, Stefania Proietti, c’erano il presidente dei Cantori Andrea Brozzi e al padre guardiano del convento Chiesa Nuova padre Alfredo Avallone. Lo slargo, via Sant’Antonio, nella zona della Questura è stato intitolato a padre Nicolini che, nato a Deruta il 5 Gennaio 1920 e morto il 18 giugno 2004, ha donato alla città il Coro dei Cantori di Assisi, che ha fondato e per lungo tempo diretto.

I Cantori di Assisi, nati nel 1960, hanno un repertorio costituito di musiche a cappella e concertanti con l’organo e va dal canto gregoriano, alla musica rinascimentale, barocca e moderna, al folklore Italiano e straniero fino ai negro-spiritual. A tutt’oggi il Coro ha eseguito oltre 1300 concerti. Ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali vincendone molti. I “Cantori di Assisi” sono un gruppo che ha assimilato l’amore per la musica attraverso la tradizione antica che si può far risalire a S. Francesco. In quaranta anni i circa quaranta Cantori, grazie anche alla collaborazione di valenti maestri, hanno raggiunto traguardi notevoli verificati in rassegne e concorsi vari e con tanti concerti e registrazioni.

Questa una breve biografia del sacerdote cui è stato dedicato Largo Padre Evangelista Nicolini: Nato a Deruta il 5 Gennaio 1920, morto il 18 giugno 2004. Fondatore nel 1960 e direttore del coro “Cantori di Assisi”, padre Nicolini era frate minore dal 1936 e sacerdote dal 1943. Ha studiato canto gregoriano con don Raffaele Baratta e don Eugenio Cardine e composizione sacra con Domenico Bartolucci, conseguendo i relativi diplomi nel 1954 e nel 1958 presso l’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma.

FOTO © Mauro Berti-AssisiNews

© Riproduzione riservata