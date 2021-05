L’altra Assisi, domenica 16 maggio 2021 visita alla città “meno conosciuta”

L’altra Assisi è il titolo dell’iniziativa organizzata da AGTU Associazione Guide Turistiche dell’Umbria, per domenica 16 maggio con partenza dalle 10.30 in Piazza Matteotti. “Era ora!!! Si ricomincia finalmente. Vi invitiamo di nuovo a percorrere insieme a noi le strade dell’Umbria”, si legge nella nota della più grande associazione di guide turistiche umbre.

“Vi guideremo – sempre la nota dell’AGTU – alla scoperta de l’altra Assisi, proponendo un salto indietro nella storia meno conosciuta della città. Cominceremo dal XX secolo con il Convitto Nazionale Principe di Napoli per poi soffermarci davanti alla Cattedrale dedicata al patrono di Assisi, San Rufino. Percorreremo vicoli suggestivi che sono nei pressi di Santa Maria delle Rose e una piacevole scalinata che ci conduce in Piazza del Comune: qui il Palazzo dei Priori, con la Sala della Conciliazione, ci ricorda un significativo evento accaduto nel ‘900. Durante le tappe del percorso ricorderemo anche l’operato di religiosi e civili durante l’occupazione dei tedeschi. Concluderemo in Piazzetta Garibaldi dove, Palazzo Fiumi Roncalli è espressione della significativa presenza di famiglie nobili che rinnovarono il tessuto urbano di Assisi”.

Per questa iniziativa (costo, 10 euro a persona) la prenotazione è obbligatoria e la visita si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid. È obbligatorio l’uso della mascherina. Per info e prenotazioni AGTU Associazione Guide Turistiche dell’Umbria: 075.815228; 339.3390103; info@assoguide.it

Foto Achim Ruhnau/Unsplash

