Controlli del territorio, a Bastia denunciato un 31enne

A insospettire i militari il via vai intorno all'auto, l'uomo segnalato anche per il possesso di 7 grammi di marijuana

Un via vai di giovani nei pressi di un’autovettura ha permesso di segnalare alla Prefettura quale assuntore, con ritiro della patente e denuncia perché inottemperante al divieto di ritorno nel Comune di Bastia, uno straniero di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine. I militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Assisi agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli, nel corso di un servizio dedicato a fronteggiare i reati predatori, hanno notato uno strano via vai nei pressi di un’autovettura, regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave. Diversi passanti, tutti di giovane età, si avvicinavano a questa vettura. Insospettiti da questi strani atteggiamenti i militari hanno proceduto al controllo di un uomo straniero, di 31 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine. Immediatamente, i militari hanno notato il nervosismo dell’uomo ed hanno approfondito l’accertamento, perquisendo sia lui che il mezzo. Al termine dell’operazioni i militari hanno rinvenuto una piccola quantità di stupefacente, nelle tasche dell’uomo, ed una busta contenente 7 grammi di marijuana occultata sotto i sedili dell’autovettura. L’uomo che è risultato proprietario del mezzo è stato segnalato alla prefettura quale assuntore, con ritiro immediato della patente, ed è stato deferito all’A.G. in quanto inottemperante al divieto di ritorno nel Comune di Bastia.

© Riproduzione riservata