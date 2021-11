Mercatini, la Pro loco di Santa Maria lancia La fortuna in valigia e Arte facendo

Il primo si tiene ogni sabato a Bastia, il secondo ogni ultima domenica del mese in Piazza Garibaldi

(AssisiNews ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it) Il mese di novembre è appena cominciato e la Pro loco di Santa Maria degli Angeli è in pieno fermento. Mentre fervono i preparativi per la tradizionale castagnata di San Martino (domenica 14 novembre dalle ore 16,00), senza dimenticare che la Pro loco parteciperà alla Festa dell’unità nazionale e delle forze armate (103° anniversario della vittoria) secondo il programma stilato dall’associazioni combattenti e reduci (sempre nella mattinata di domenica 14 dalle 9,30), la Pro loco organizza anche mercatini.

Con la preziosa collaborazione dell’associata Catia Raffaella Azzarelli, sono già nate e stanno nascendo importanti iniziative. La prima, in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra, è partita sabato 06 novembre quando la Pro loco di Santa Maria degli Angeli ha inaugurato i mercatini della “Fortuna in valigia” che si terranno con cadenza settimanale (ogni sabato mattina) con una nuovissima “location” quella della Piazza don Luigi Toppetti. L’inaugurazione , avvenuta alle ore 11 ha visto la presenza del Sindaco Paola Lungarotti di parte della Giunta Municipale , in particolare degli assessori Morettini Valeria e Daniela Brunelli e di una nutrita rappresentanza della pro loco di Santa Maria degli Angeli oltre ad espositori e visitatori. Dopo il taglio del nastro, discorso inaugurale e brindisi con risvolti culinari.

“Sotto un sole quasi caldo è stata una bellissima mattinata, solo a tratti un po’ ventosa, ma ricca di prospettive per una crescita costante e coinvolgente”, il bilancio della Pro loco stilato dal presidente Francesco Cavanna. Sempre sul fronte dei mercatini, ogni ultima domenica del mese, in Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli, la mostra-mercato “Arte facendo” in Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli con la presenza ad oggi di oltre 30 espositori provenienti da tutto il territorio regionale ed anche extra-regionale.

