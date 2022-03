M’illumino di meno 2022, le iniziative ad Assisi e Bastia Umbra

L’amministrazione comunale di Assisi partecipa a M’illumino di meno 2022, l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale promossa dalla trasmissione radiofonica Rai Radio Due “Caterpillar” e da Rai per il sociale, giunta alla sua diciottesima edizione. Questa sera dalle 19 in poi saranno spente le luci della Rocca Maggiore, monumento simbolo della città, ma resteranno accesi i colori della bandiera dell’Ucraina perché in questo particolare e doloroso momento storico l’amministrazione vuole mantenere, anche visivamente, la vicinanza a chi è vittima della guerra.

“L’adesione dell’amministrazione comunale – ha affermato il sindaco Stefania Proietti – a M’illumino di meno 2022 anche quest’anno è di piena convinzione e in coerenza con i valori che ogni giorno da Assisi, capitale dell’ecologia, si trasmettono in tema di tutela dell’ambiente. Lo spegnimento delle luci rappresenta un gesto simbolico e attuale perché mette al centro questioni oggi più che mai importanti come il risparmio energetico, gli stili di vita sostenibili e i cambiamenti climatici. Come amministratori dobbiamo impegnarci sempre di più per sensibilizzare le nostre comunità su emergenze come queste, su come migliorare la qualità della vita facendo attenzione a non maltrattare la natura, a usare più rispetto per l’ambiente. Non dimentichiamo che questi temi sono direttamente connessi ad altri aspetti, come quelli sociali ed economici, e lo stiamo vedendo in questi giorni con la guerra in Ucraina, pertanto non dobbiamo smettere assolutamente di spendere le nostre energie per lanciare messaggi sopratutto alle nuove generazioni”.

A Bastia Umbra oggi pomeriggio alle 18 all’Auditorium S. Angelo l’assessorato alla cultura in collaborazione con la Pro loco ha organizzato un’iniziativa per raccontare la prima accensione della luce elettrica. “Un episodio emozionante e unico – si legge in una nota del Comune – avvenuto il 15 Gennaio 1903 e che Bastia ha la fortuna di poter apprezzare grazie alle pagine manoscritte del diario di Virgilio Angelini, recentemente pubblicato dalla associazione Pro Loco. Una breve passeggiata nel centro storico alla scoperta degli edifici spenti per l’occasione concluderà il pomeriggio, che viene organizzato nell’ambito dell’iniziativa M’illumino di meno 2022 – la giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico – incentivando la riflessione sul tema dello spreco energetico e sul consumo intelligente di energia. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Bastia Umbra aderisce all’iniziativa: “Per questo motivo, per l’intera giornata siamo tutti invitati a recarci al lavoro e a scuola in bicicletta o a piedi, se possibile. La giunta ha disposto lo spegnimento dell’illuminazione della Rocca Baglionesca e del Palazzo Comunale, così come degli altri edifici istituzionali in segno di adesione simbolica all’iniziativa.

