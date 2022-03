Digipass di Assisi, doppio appuntamento: si parla di baby gang e coding

Doppio appuntamento al Digipass di Assisi: il 14 marzo alle 16,30 l’incontro “To be or no to be, in a trap – 2”, che ha come tema centrale “Nuovi linguaggi, mass media digitali e rischi correlati per le giovanissime generazioni”.L’incontro sarà focalizzato sul fenomeno delle Baby Gang, una deriva comportamentale ispirata da modelli sociali deviati indotti anche da video e testi. Saranno fatti visionare 5 video musicali popolarissimi tra adolescenti e i relatori esporranno le loro esperienze operative territoriali di intervento e progettuali rispetto a tali tematiche. Gli eventi sono a capienza limitata ed è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni o per prenotare è possibile telefonare al numero 075813448 o mandare una mail a [email protected] . L’ingresso è gratuito e per accedere alla sala è necessario avere green pass in corso di validità. Il tavolo sarà moderato da Francesco Gatti (Avvocato, Presidente POST) con i relatori: Veronica Cavallucci (Avvocato, Assessore Comune di Assisi); Aldo Manuali (Giudice Onorario Tribunale dei Minori, Pedagogista); Fabrizio Croce (Consigliere Comune di Perugia, ideatore UJ4Kids); Federica Pascoli (Presidente Associazione contro il bullismo Basta il Cuore); Alessandro Deledda (Musicista, Direttore Scuola di Musica Piano Solo); Barbara Lumaca (Insegnante Liceo Properzio Assisi) e Vincenzo Cerquiglini (Presidente St.Art, ideatore ed organizzatore dell’incontro)

Martedì 15 Marzo 2022 dalle ore 15:00 un appuntamento online organizzato da Digipass Assisi nell’ambito del movimento per la promozione delle pari opportunità nei settori del digitale e della tecnologia “Rosadigitale week”. Per l’occasione si è voluto dare rilievo al progetto nazionale “Girls code it better” che ha all’attivo anche un laboratorio settimanale presso la scuola secondaria di I Grado “Francesco Pennacchi” di Petrignano d’Assisi (Istituto Comprensivo Assisi 3). Durante il webtalk del 15 Marzo, visibile in diretta sul canale youtube del Digipass di Assisi, interverrà per un saluto Stefania Proetti (Sindaco di Assisi) e, a seguire, racconteranno il progetto Costanza Turrini (Ideatrice e Project Manager di Girls code it better), Jessica Redeghieri (Girls code it better, Coordinatrice dei club) e Nicola Carlani (Coach Maker). Saranno infine le studentesse che frequentano il laboratorio a raccontare quello che è stato il percorso finora e cosa stanno creando. L’incontro è gratuito e si inserisce nel programma di Rosadigitale Week (7-20 Marzo) promosso dai Digipass della Regione Umbria. Per informazioni sull’evento è possibile telefonare al numero 075 813 8448 o inviare una mail all’indirizzo [email protected]

Il Digipass di Assisi, gestito a partire da Settembre 2021 dal POST di Perugia insieme alla Cooperativa Sociale FARE di Assisi, ospita l’evento per aiutare a diffondere consapevolezza e su un tema di grande attualità. Il digitale è il cuore del progetto Digipass e le attività di sportello insieme all’organizzazione di eventi di informazione come “Be or not to be in a trap 2” sono fondamentali per supportare ed educare la comunità ad un uso consapevole degli strumenti digitali.

