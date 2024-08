Mr. Rain da record alla Rocca Maggiore per Suoni Controvento (foto+video)

Dopo Cristiano De Andrè, sabato 3 agosto è finalmente arrivato in Umbria, grazie a Suoni Controvento, il tour di Mr. Rain (prodotto e organizzato da Color Sound). Tutto esaurito alla Rocca Maggiore per il cantante che ha collezionato 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro, due partecipazioni al Festival di Sanremo e un successo di pubblico e critica strabiliante.

Intanto – dopo Mr. Rain alla Rocca – sono tre gli appuntamenti che caratterizzeranno la giornata di domenica 4 agosto. Alle ore 18 torna con “Roompicapo – Delitto nel borgo” lo spettacolo-gioco interattivo. Un delitto è stato compiuto: ci si potrà così mettere nei panni di un detective e indagare alla ricerca della soluzione del caso raccogliendo le deposizioni dei personaggi disseminati per lo stupendo centro storico di Fossato di Vico. Prenotazione obbligatoria: via e-mail all’indirizzo roompicapo@gmail.com, via whatsapp/telefono ai numeri: 392 524 5864 / 329 575 8765. (Continua dopo il video – link diretto)

Nella suggestiva cornice del Tempietto Longobardo sul Clitunno, il Nubis Trio delizierà il pubblico al tramonto (ore 19) con la musica della tradizione sudamericana. A Campello sul Clitunno andrà quindi in scena “Anima Latina”. Ingresso gratuito. La giornata si concluderà a Montefalco quando in piazza del Comune (ore 21) sarà la volta di Bassolino. Dario Bassolino è pianista, produttore e compositore attivo nella scena jazz elettronica (e non solo) nazionale e internazionale. Ha collaborato con Nu Genea, Paolo Fresu, Ghemon, Kurtis Rosenwinkel, Jason Lindner, Pasquale Mirra e moltissimi altri. “Città Futura” è il primo album del suo ultimo progetto artistico Bassolino e verrà presentato nell’affascinante cornice montefalchiana. Il sound di “Città Futura” è un crocevia di culture e di influenze che riconferma Bassolino come un esponente di spicco della nuova e vivacissima scena musicale partenopea. Nelle sei tracce di questo disco si mescolano magistralmente percussioni mantriche e melodie arabe, blues metropolitani e atmosfere cinematografiche, allucinazioni sonore, omaggi neomelodici e discofunk orchestrale, rivendicando sempre orgogliosamente la sua matrice “meridionale” che unisce il pop, il prog e il jazz-funk. Ingresso gratuito.

Lunedì 5 agosto infine a Costa di Trex di Assisi (ore 21) con Yeni Kara Güneş si potrà fare un viaggio fra Oriente e Occidente, fra le sonorità, tradizionali e d’avanguardia, del Levante mediterraneo. La band è costituita da un gruppo di numerosi musicisti professionisti di varie origini, turche, greche, curde, armene, persiane e arabo-libanesi e siriane, attualmente residenti in Italia, principalmente in Emilia-Romagna. Il concerto per l’occasione sarà tenuto da un trio coordinato dal virtuoso musicista turco Özgür Yalçin, e proporrà un brillante e variegato repertorio, assai ritmico, dinamico e coinvolgente, che spazierà da antiche ballate popolari balcaniche, greche e anatoliche, sino a brani contemporanei e di “fusion” delle nuove tendenze musicali del “Levante mediterraneo”. Ingresso gratuito.



