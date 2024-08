Il Raduno degli Amici de montagna si apre con la festa dei cinquantenni (foto)

Ricordi dell’adolescenza, degli anni della scuola, dei primi amori e condivisione delle molte attuali situazioni comuni hanno caratterizzato la festa degli assisani del 1974 che, quest’anno, compiono 50 anni, e che si sono ritrovati a Costa di Trex, venerdì 2 agosto, nell’ambito del XXXVIII Raduno degli Amici de montagna. La bontà della cena, accompagnata dalla musica di Dj Prez hanno fatto da scenario a un compleanno speciale che ha offerto la possibilità di stare insieme e divertirsi. Al gruppo dei festeggiati si sono poi uniti amici, conoscenti e altre persone intervenute al tradizionale appuntamento nella frazione assisana che va avanti fino a domenica 11 agosto.

Tra gli eventi da segnalare il Trail running, in programma domenica 4 e curato

dall’Aspa che attira tanti atleti, anche dalle regioni limitrofe.Lunedì 5 la band “Yeni Kara

Güneş” che – all’interno di Suoni Controvento – proporrà un brillante e variegato repertorio

tra ballate balcaniche e musiche fusion. Nel pomeriggio di mercoledì un convegno sulla

montagna di Assisi, il 9 sera l’omaggio Battisti con un revival dal titolo: “Ci ritorni in mente”.

Nel pomeriggio di sabato 10 agosto torna la tradizionale passeggiata “Chiesa e paesaggi

della Costa di Trex”, a cura del Cai Foligno. Domenica 11 agosto “Percorsi di..vini”, degustazioni a cura della Strada dei Vini del Cantico e dell’Unione regionale cuochi umbri che si aprirà con un convegno dal titolo “La cultura del vino come motore di sviluppo”. Il programma completo e altre informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook della Pro loco Costa di Trex.

