Natale ad Assisi 2022, il programma: Città presepe e di luce, con mercatini, concerti, trenino e mostre

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, comincia a delinearsi il programma del Natale ad Assisi 2022, visto che la giunta ha approvato nei giorni scorsi il progetto “Natale ad Assisi Città Presepe 2022” che si svolgerà in Assisi dal giorno 8 dicembre 2022 al giorno 8 gennaio 2023 in collaborazione con Comunità francescane della Basilica papale e Sacro Convento di San Francesco in Assisi e la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, la Diocesi di Assisi, le Comunità religiose del territorio, le Pro loco e l’UNPLI, l’Istituto Serafico di Assisi e le associazioni del territorio, con l’obiettivo di rafforzare l’immagine della Città di San Francesco, del Presepe e dell’accoglienza, coniugando gli aspetti legati alla tradizione con iniziative ludico-ricreative maggiormente indirizzate ad un pubblico di famiglie e turisti italiani.

Il programma del Natale ad Assisi 2022 predisposto dagli uffici comunali prevede allestimenti natalizi sul filo del progetto artistico in collaborazione con le Comunità francescane della Basilica papale e Sacro Convento di San Francesco in Assisi e la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola prevede un presepe di luce attraverso videoproiezioni architetturali ed artistiche con immagini tratte dal repertorio giottesco (e relativa scuola) sulle principali facciate dei monumenti del centro storico, nelle principali arterie cittadine e una proiezione sullo skyline della città con visione dalla pianura; accensione degli EcoAlberi di Natale in Piazza del Comune (con decorazioni realizzate dai ragazzi dell’Istituto Serafico di Assisi) e in piazza Garibaldi a S. Maria degli Angeli in collaborazione le Pro Loco e la Società culturale A. Fortini Assisi, unitamente al Grande Albero nella piazza inferiore di S. Francesco nella serata dell’8 dicembre 2022.

Non mancheranno i mercatini di Natale 2022 ad Assisi, allestiti in piazza della Chiesa Nuova con banchi dedicati a prodotti artistici locali e dell’artigianato nei periodi 8-18 dicembre, e anche a Santa Maria degli Angeli a cura della Pro Loco si terranno in piazza Garibaldi. Per quanto riguarda i concerti dell’edizione 2022 del Natale, sotto il concept di Assisi in Musica ci saranno numerosi concerti a cura dei principali Cori della Città e delle Comunità religiose, Concerto di fine Anno in piazza con musica live e dj set, e Concerti natalizi al Teatro Lyrick, concerto Gospel in collaborazione con Umbria Jazz, rassegna concerti dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars “Riti: tra i «vicoli» della tradizione”. Per Assisi città dei presepi verrà proposto un percorso a cielo aperto alla scoperta dei presepi della tradizione locale e nazionale in collaborazione con le Comunità religiose, i commercianti, le associazioni locali e le scuole, verrà indetto il consueto Concorso Presepi Città di Assisi, Natale 2022; per la prima volta ad Assisi, in piazza del Comune nel suggestivo prospetto del Tempio di Minerva verrà allestito il Presepe monumentale di Mario Agrestini, pluripremiato nelle principali rassegne artistiche internazionali.

Ovviamente tra gli eventi del Natale ad Assisi 2022, non mancherà l’animazione per bambini e famiglie: presso il Palazzo Monte Frumentario, piano di Via Fontebella, sarà allestita la “Casa di Babbo Natale con attività ludiche, teatrale e laboratoriali per bambini. Il Trenino di Natale percorrerà le vie del centro toccando i principali monumenti, luoghi di interesse e sedi di iniziative natalizie e spettacoli nei “luoghi della cultura”; spettacoli teatralizzati nei luoghi della cultura a cura di Protemus. Sul fronte culturale, presso Palazzo Bonacquisti sarà allestita la mostra “Il volto di Francesco da Cimabue a Caravaggio” con supporti multimediali, a cura dell’Accademia Properziana in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in beni Storico-Artistici di Università degli Studi di Perugia (07/12/2022 – 07/01/2023); alla Pro Civitate Cristiana, istallazione artistica “Dio nel grembo delle nostre paure” di Franco Filograna in Piazzetta don Giovanni Rossi (periodo natalizio, con inaugurazione il 24/12/2022 ore 17); Assisi – San Leonardo, Via Cristofani 19, mostra degli strumenti medievali e rinascimentali a cura dell’Accademia Resonars e del Maestro Vincenzo Cipriani, la mostra sarà aperta al pubblico nei giorni 27 e 30 dicembre e 02, 03, 04, 06 e 07 gennaio dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle ore 20:00. Presso le principali chiese della città saranno allestite mostre presepiali storiche a cura delle comunità religiose di appartenenza. Infine, il programma del Natale 2022 ad Assisi prevede Assisi Musei Aperti: il circuito museale cittadino sarà aperto con animazioni e visite guidate durante il periodo natalizie in collaborazione con Opera Laboratori fiorentini e AGTU che animeranno con visite ed eventi tematici la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della Convenzione Unesco del 1972. (Assisi News ha anche un supplemento interamente dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

