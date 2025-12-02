Nel Natale 2025 ad Assisi anche il passaggio della fiamma olimpica

(Flavia Pagliochini) È sempre più nel segno della pace il Natale ad Assisi 2025, che diventa contemporaneo, nel segno della pace e dell’unione con Betlemme e che il 9 dicembre, secondo quanto si legge sul sito ufficiale, vedrà anche passare la fiamma olimpica diretta verso Milano – Cortina 2026. Dopo Roma e il Lazio, dall’8 al 10 dicembre la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 fa tappa in Umbria, il “cuore verde d’Italia”.

La Fiamma e la staffetta dei tedofori partono alla scoperta di Orvieto l’8 dicembre 2025, con la sua magnifica cattedrale, per poi proseguire verso Narni, le celebri Cascate delle Marmore, le suggestive Gole del Nera e Terni, la “Città dell’Acciaio”, celebre per la sua vocazione industriale. Il 9 dicembre 2025 fa tappa anche a Todi, Spoleto, Trevi, Foligno, e Spello.

Secondo il sito ufficiale delle Olimpiadi, a caratterizzare il percorso umbro sarà anche la Marcia della Pace a Santa Maria degli Angeli, un evento pronto ad abbracciare il valore universale incarnato proprio dal passaggio della Fiamma Olimpica. A seguire, la Fiamma sarà ad Assisi, dove si immergerà nella spiritualità della Basilica di San Francesco, e a Perugia, il capoluogo. Infine Gubbio, Castiglione del Lago sul Lago Trasimeno e Città di Castello il 10 dicembre 2025. Ogni giornata inizierà alle 7.30 con la partenza del convoglio, e si chiuderà intorno alle 19.30 con l’accensione del braciere nella città ospitante: un momento di festa che celebrerà il legame tra sport, territori e comunità.

Come detto la scelta di Assisi non è casuale: nell’Antichità i Giochi Olimpici erano una tregua sacra e inviolabile e la pace è uno dei valori fondanti della città e di questo Natale. La partenza delle manifestazioni natalizie sarà infatti il 6 dicembre alle 17, quando la città di San Francesco e quella dove è nato Gesù, gemellate dal 1989, accenderanno insieme il loro Natale con la trasferta (“pagata senza pesare sulle casse comunali”, ha precisato il sindaco) del primo cittadino Valter Stoppini dall’omologo Maher Nicola Canawati. Il collegamento tra le due città avverrà su maxischermo allestito per l’occasione. L’evento sarà animato dal coro degli alunni del “Convitto Nazionale Principe di Napoli” di Assisi. E dopo anni di videomapping “classico”, con affreschi e opere d’arte religiose, quest’anno ponte tra l’ottocentenario del Cantico (le cui strofe abbelliranno ancora via San Francesco) e della morte di San Francesco, la pace prende vita nel Natale ad Assisi, con celebri opere d’arte contemporanea proiettate sulle principali facciate di chiese e monumenti della città, attraverso spettacolari proiezioni luminose ispirate a opere di Chagall, Magritte, Klimt, Köder, Picasso. Cuore del progetto è Piazza del Comune, dove la tematica “Pace sulla Terra” viene interpretata con opere di Banksy, visibili anche in “Peace on Earth”, visitabile alla Rocca Maggiore fino all’11 gennaio 2026. (Foto in evidenza, https://www.olympics.com/it/)

