Assisi al Centro: “La città esclusa dalla ZES mentre il Comune resta fermo”

La nota del gruppo consiliare: "Perché la giunta non ha provato a includere aree del nostro territorio?"

Mentre la Regione Umbria temporeggia sulla ZES (Zona Economica Speciale), Assisi scopre di essere stata completamente esclusa dalla mappa degli interventi, nonostante il proprio ruolo strategico, il peso turistico internazionale e le esigenze di rilancio economico del territorio. Un’esclusione che lascia sconcertati e che solleva interrogativi pesanti sull’azione dell’amministrazione comunale.

“Il punto non è solo perché Assisi sia stata esclusa dalla ZES – dichiara il consigliere comunale di Assisi al Centro, Ivano Bocchini – ma perché il Comune non ha mosso un dito per chiedere alla Regione una revisione, una integrazione o quantomeno una valutazione tecnica sulla possibilità di includere aree del nostro territorio”.

Dai documenti regionali emerge infatti che nessuna interlocuzione formale da parte del Comune di Assisi risulta essere stata avviata. Nessuna richiesta, nessuna osservazione, nessun tentativo di modifica. Un silenzio istituzionale ancora più grave considerando l’impatto che la ZES può avere su investimenti produttivi, incentivazioni fiscali, occupazioni, sviluppo delle aree periferiche e industriali.

Assisi, già penalizzata da scelte urbanistiche e infrastrutturali lacunose, perde così un’altra occasione che avrebbe potuto attrarre imprese, sostenere le attività esistenti e creare nuove opportunità di lavoro.

