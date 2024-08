Oltre 10mila persone a Riverock Festival 2024: il bilancio della 4 giorni

Sfida vinta per Riverock Festival 2024, la cui tredicesima edizione è andata in scena ai piedi della suggestiva Rocca Maggiore di Assisi dal 25 al 28 luglio: promosso dall’omonima associazione con il sostegno e il contributo del Comune di Assisi, Sviluppumbria e Fondazione Perugia, il Festival è andato oltre ogni aspettativa e ha chiuso con un’affluenza da record che ha superato le 10mila presenze in quattro giorni tra main stage e Giardino degli Incanti.

Numerosi non solo gli umbri ma i turisti, anche provenienti da diverse location europee, che sono giunti ad Assisi per partecipare agli eventi proposti da Riverock Festival 2024, non mancando di visitare le bellezze dei luoghi circostanti, con strutture ricettive al gran completo. Il festival, dunque, continua a confermarsi quale uno degli eventi di punta dell’estate umbra, nonché veicolo di grande indotto turistico per il cuore verde dell’Umbria.

Inoltre, anche quest’anno l’attenzione del festival è andata alla sostenibilità con i due progetti “eco” che hanno visto, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e Busitalia, un servizio navette accompagnare i fruitori dai principali nodi della città alla Rocca Maggiore per assistere ai live, e, grazie alla partnership con Amico Bicchiere, l’utilizzo durante la quattro giorni di materiali in propilene riutilizzabili, bandendo così la plastica monouso.

Molto soddisfatti gli organizzatori di Riverock Festival 2024: «Abbiamo ancora gli occhi pieni di tutta la bellezza e la felicità che abbiamo visto e vissuto in questi quattro giorni, sul palco e nel parco. Abbiamo visto musicisti divertirsi, scambiarsi palco, strumenti musicali e giocare insieme come ormai è sempre più raro vedere. Abbiamo riempito di note, di parole, di momenti e di incontri ogni angolo della Rocca Maggiore. E quando uscendo abbiamo sentito le persone dire, col sorriso e il volto sereno, “che bel festival” e non “che bel concerto”, significa che quello in cui stiamo credendo con tenacia da ben oltre dieci anni era davvero la cosa migliore in cui credere».

Un plauso dal Comune di Assisi.

«Questa edizione di Riverock – sottolinea Veronica Cavallucci, assessore alla Cultura di Assisi – è stata veramente straordinaria, sia in termini di presenze che di qualità del programma musicale e artistico. Abbiamo raggiunto un pubblico ampio e trasversale, proveniente da tutta Italia, con famiglie e bambini che, anche grazie al format ‘Evanland’, hanno trovato spazi e proposte interessanti per momenti di aggregazione e di divertimento. La macchina organizzativa, frutto della collaborazione tra l’associazione e l’amministrazione comunale, ha funzionato perfettamente, incluso il servizio navetta gratuito attivato dal Comune per rendere più facilmente accessibile la Roccia Maggiore, palcoscenico unico per bellezza e suggestività».

“Riverock – evidenza Fabrizio Leggio, assessore al Turismo di Assisi – si conferma uno degli eventi di punta dell’estate assisana che, con un programma di variegato e di qualità in location uniche, attrae sempre più visitatori e turisti che trovano nella nostra città tutto ciò che occorre per vivere esperienze mai banali, fra bellezza, cultura, natura, arte, musica e divertimento. L’obiettivo è crescere ancora, con la collaborazione del ricco tessuto associativo e culturale della città”.

Protagonisti del Riverock Festival 2024: Marlene Kuntz, I Hate my Village, A Toys Orchestra, Margherita Vicario, Selton, Centomilacarie, Suvari, Cosmo, Crookers, Gio Evan, Wrongonyou, Bianco, Naip e lo staff dell’Urban Club Perugia che insieme all’associazione ha organizzato la serata “Friday I’m in Riverock”.

Riverock Festival 2024 è stato realizzato grazie al sostegno dei fondi Pr – Fesr 2021-2027 – Priorità 1 – OS 1.3. – Azione 1.3.4. Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023 erogati da Sviluppumbria e con il sostegno di Fondazione Perugia. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

© Riproduzione riservata