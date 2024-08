Rifiuti nelle strade e sporcizia diffusa: le segnalazioni (foto)

Arrivano di nuovo segnalazioni per la sporcizia diffusa lungo le strade. Il taglio dell’erba effettuato dagli addetti ai lavori, non aiuta a nascondere i numerosi rifiuti certamente lasciati lì da persone incuranti del bene comune, gettati spesso forse dai finestrini delle auto.

Segnalazioni arrivano da via Ospedale delle Pareti e da via dell’Isola Romana, zona a tutti conosciuta come ‘zona Endurance o via del canile’. Un’area dove in molti specialmente nei fine settimana si ritrovano per passeggiate o svago. Soprattutto una zona che è proprio sotto ad Assisi, al confine con Santa Maria degli Angeli, un’area dove è possibile vedere lo scorcio più bello della città fotografato anche da tanti turisti. Insomma non un biglietto da visita, con la maleducazione e il non rispetto dell’ambiente che sembra regnare.

Bottiglie in plastica e in vetro, carta, cartoni, incarti di cibo, sacchetti, per una situazione che comunque non è nuova in zona, capita spesso di vedere al lato delle strade numerosi rifiuti lasciati abbandonati. Stessa situazione in parte della zona industriale di Santa Maria degli angeli su via San Francescuccio de’ Mietitori, provinciale divide i comuni di Assisi e Bastia Umbra. Come risolve questi scempi? Certamente con delle verifiche o delle telecamere sui luoghi. Ma ora urge una pulizia.

