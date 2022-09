Palio de San Michele 2022, presentato il programma dal 19 al 29 settembre

Mercoledì 31 agosto 2022 la Sala della Consulta del Comune di Bastia Umbra ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del Palio de San Michele 2022, iniziativa giunta alla 60′ edizione. Dopo il Manifesto è stato presentato il Programma ufficiale. Tra le novità di questa storica edizione c’è senz’altro il corteo storico di tutti gli ex capitani di questi 60 anni di Palio, il corteo di tutti i presidenti e coordinatori dell’Ente Palio che si sono susseguiti negli anni, il premio al miglior carro e, soprattutto, un calendario di eventi speciali per celebrare la 60a edizione con mostre itineranti collocate in varie zone della città. Sono intervenute alla conferenza stampa la sindaca di Bastia Umbra Paola Lungarotti e la Presidente dell’Ente Palio Federica Moretti.

La Sindaca di Bastia Umbra Paola Lungarotti ha aperto la conferenza stampa con emozione e coinvolgimento: “Dopo le note vicende di questi due anni terribili, è un grande onore per noi ritrovare il Palio de San Michele nella sua forma originale. Un piacere enorme che genera un entusiasmo contagioso. Un’alchimia meravigliosa che si accende fondendo i 4 colori che costituiscono il Palio stesso. Un’emozione indelebile, soprattutto per me che sono una bastiola doc. Il Palio è figlio di tutti coloro che l’hanno dentro al cuore. La partecipazione di così tante persone che si sono alternate nel tempo, rende la città di Bastia Umbra unica nel suo genere, per collaborazione, per aggregazione e voglia di fare rete. Sono questi i valori imprescindibili che costituiscono il nostro amatissimo Palio”.

La Presidente dell’Ente Palio Federica Moretti ha preso la parola illustrando il nuovo manifesto per poi elencare gli aspetti e tutte le novità del programma del Palio de San Michele 2022

“Siamo tornati! E lo dico con grande emozione e non poca commozione. Siamo tornati anche se in questi due anni abbiamo comunque cercato di rendere vivo lo spirito del Palio. Finalmente oggi siamo qui a presentare la 60° edizione del Palio come lo conosciamo. Un Palio che sicuramente sarà più emozionante del solito poiché con esso riparte anche tutto il motore emozionale che ci ha fatto innamorare di questa festa. Ricordiamo che il Palio è fondato sul volontariato ed ha enorme necessità di emozioni perché è proprio da queste che nasce il nostro lavoro. Quest’anno abbiamo anche 4 nuovi capitani che ringrazio anticipatamente per tutto quello che stanno facendo. Noi torneremo dal 19 al 29 settembre e cercheremo di onorare al meglio questa 60° edizione. Grazie all’aiuto dei rionali abbiamo anche creato una vera e propria commissione del 60° che ha ideato e sviluppato una serie di eventi che si svolgeranno all’interno della nostra città. Ci saranno varie mostre itineranti: una sarà dedicata esclusivamente alla lizza con le fotografie di tutte le prime frazioni che hanno avuto vita in questi 60 anni. Un’altra sarà dedicata alle sfilate e andrà in scena al Centro San Michele. Ci sarà anche quest’anno il Palio dietro le Quinte giunto alla sua 11° edizione. Sotto il conservone dell’acqua ci sarà una mostra artistica dove saranno ritratti i momenti più emozionanti del Palio. Presso l’Auditorium di Sant’Angelo ci sarà “Bastia e il suo Palio. 60 anni tra sacro e profano”, una mostra interamente dedicata a Teresa Morettoni. Infine, per ricordare questi due anni nefasti che ancora oggi rappresentano un peso per la nostra anima, durante la pandemia abbiamo realizzato 4 sculture di San Michele Arcangelo che saranno esposte presso la Rocca Baglionesca”

PROGRAMMA DEL PALIO DE SAN MICHELE 2022

Lunedì 19/09/2022

ore 19,30 Apertura delle taverne rionali

ore 22,00 La Compagnia Piccolo Nuovo Teatro e la Scuola di Circo Teatro Rataplan si uniscono per regalare una personale reinterpretazione dello Spettacolo “Siamo Colore”

Martedì 20/09/2022

ore 21,30

Cerimonia di Apertura “60a Edizione”

Benedizione degli Stendardi – Mantelli dei Rioni.

Corteo Capitani Storici

Mercoledì 21/09/2022

ore 19,30 Apertura delle taverne rionali

ore 21,30 Sfilata Rione SANT’ANGELO

Giovedì 22/09/2022

ore 19,30 Apertura delle taverne rionali

ore 21,30 Sfilata Rione MONCIOVETA

Venerdì 23/09/2022

ore 19,30 Apertura delle taverne rionali

Ore 21,30 Sfilata Rione PORTELLA

Sabato 24/09/2022

ore 19,30 Apertura delle taverne rionali

ore 21,30 Sfilata Rione SAN ROCCO

Domenica 25/09/2022

ore 19,30 Apertura delle taverne rionali

Ore 22.30 Spettacoli e animazione nelle taverne rionali

Lunedì 26/09/2022

ore 19,30 Apertura delle taverne rionali

ore 21,30 GIOCHI IN PIAZZA TRA RIONI 2022 “60a edizione”

Tiro alla Fune; Corsa con i sacchi; Albero della Cuccagna; Puzzle

Martedì 27/09/2022

ore 9,30 Rion Mini Sport 2022 “60a Edizione”

ore 19,30 Apertura delle taverne rionali

Ore 21,00 MINIPALIO 30a Edizione

La sfida dei giovanissimi Assegnazione Minipalio

Mercoledì 28/09/2022

ore 18,00 Veglia della Lizza nelle chiese rionali

ore 19,30 Apertura delle taverne rionali

ore 22,30 Corteo dei Presidenti e dei Coordinatori Storici dell’Ente Palio

LIZZA E ASSEGNAZIONE DEL PALIO “60a Edizione”

Giovedì 29/09/2022

ore 17,00 Messa Solenne di San Michele Arcangelo e Processione del Santo Patrono con la partecipazione delle Autorità e dei Rioni

ore 19,30 Apertura delle taverne rionali

Ore 23,00 Spettacolo Pirotecnico e Chiusura “60a Edizione”

PALIO DE SAN MICHELE 2022, LE INIZIATIVE COLLATERALI

18 settembre

Sbiciclettata de San Michele

a cura del Veloclub Racing di Bastia Umbra

3-29 settembre

Installazioni artistiche San Michele Arcangelo

c/o Rocca Baglionesca

3-29 settembre

Move Ment

a cura di Lorenzo Piccardi

c/o Conservone

10-29 settembre

Bastia e il suo Palio

60 anni tra sacro e profano

c/o Auditorium Sant’Angelo

dedicata a Teresa Morettoni

11-29 settembre

60 anni di sfilate

60 anni di piazza, carri e passione

c/o Centro San Michele

11-29 settembre

60 anni di lizza

Quel silenzio che diventa boato

c/o Piazzetta Franchi

28 agosto 29 settembre

Palio… il dietro le quinte 2022

11° concorso fotografico

a cura di Ente Palio de San Michele

17-29 settembre

10 anni dietro le quinte

Mostra fotografica

a cura di Ente Palio de San Michele

c/o Sala delle Monache Benedettine

19-29 settembre

Concorso vetrine del Palio

Vota la vetrina più bella

29 settembre

San Michele d’oro

Ore 16.00 Conferimento onorificenza

A cura del Comune di Bastia Umbra

c/o Auditorium Sant’Angelo

20, 26 e 28 settembre

DIRETTA STREAMING

Segui la cerimonia di apertura, i Giochi, la Lizza e l’assegnazione del Palio in diretta streaming su: www.paliodesanmichele.it

