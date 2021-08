Palio del Cupolone 2021, il programma dell’edizione della “Ripartenza”

Torna a Santa Maria degli Angeli il 5 e il 6 settembre J’Angeli 800 Palio del Cupolone 2021, dal significativo titolo “La ripartenza” dopo lo stop dell’anno scorso. Un’edizione che sarà raccolta, a causa dell’emergenza pandemica, ma che vedrà tornare in piazza i costumanti che indosseranno nuovamente i meravigliosi costumi d’epoca risalenti al 1800. Una festa sentita nella frazione ai piedi di Assisi. Tre i rioni che caratterizzano la manifestazione storica angelana: Rione Fornaci, Rione Del Campo e Rione Ponte Rosso.

Semplice il programma del Palio del Cupolone 2021. Il 5 settembre alle 10 la messa in Basilica e la benedizione dei vessilli. Alle 21.15 l’apertura della festa con l’Associazione dei Priori che ripercorrà la storia della Festa angelana, nata all’interno del Piatto di Sant’Antonio e per questo legata all’800, e i Bandi di Sfida. Lunedì 6 settembre alle 21.15 gli spettacoli dei tre rioni. L’accesso alla manifestazione avverrà nel rispetto delle normative anti Covid vigenti.

La Festa de J’Angeli 800, Palio del Cupolone è una rievocazione storica del 1800 che vede sfidarsi gli storici Rioni di Santa Maria degli Angeli. Essi sono il Rione del Campo (blu), il Rione Ponte Rosso (rosso; per la presenza del ponte ferroviario, detto “rosso” per il colore dei mattoni con cui è stato realizzato) e il Rione Fornaci (giallo; il nome deriva dalle numerose fornaci che alimentavano i cantieri del paese). Nata inizialmente come iniziativa collaterale al Piatto di Sant’Antonio, la Festa è stata poi spostata a giugno, diventando un appuntamento a sé stante. La manifestazione dura una decina di giorni, con spettacoli, giochi, musica, buon cibo. La festa vuole essere prima di tutto occasione di incontro, recupero e rinnovo delle tradizioni.

