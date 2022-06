Palio del Cupolone 2022, a Santa Maria grande festa dal 10 al 18 giugno (interviste video)

(Flavia Pagliochini, interviste video di Stefano Berti) Santa Maria degli Angeli è di nuovo pronta a celebrare il Palio del Cupolone 2022. Appuntamento dal 10 al 18 giugno, in piazza Garibaldi, con la festa organizzata dell’Ente Palio J’Angeli 800 in cui si sfidano i tre Rioni Angelani, del Campo, Ponte Rosso e Fornaci. La sfida è pensata per i “muje”, ragazzi fino all’età di 16 anni con la cerbottana, passa il mattone, ruzzola e birilli e la corsa dei carretti; gli adulti con il tiro alla fune a tre, la gara su strada con il carro e le botti, la fionda e il gioco della “fabbrica”. Vari momenti di contorno fra concerto, danza, spettacolo ed enogastronomia. “La piazza si trasformerà in un teatro all’aperto”, anticipa il presidente Moreno Massucci, che in questi anni ha curato con passione il gruppo di lavoro che ha collaborato alla realizzazione di questa edizione. “La manifestazione è inserita in un contesto ottocentesco e pone in competizione i tre rioni in cui è idealmente suddiviso il territorio angelano: Fornaci, Ponte Rosso, Del Campo, i quali, con teatro in piazza, giochi popolari e cortei storici si contendono l’assegnazione dell’unico premio finale, appunto il Palio del Cupolone”.

Oltre alle attività tradizionali, per il Palio del Cupolone 2022 ci sarà anche un concerto lirico dedicato alla musica dell’800: appuntamento sabato 11 giugno, dedicato alla musica dell’800: “Il Palio all’Opera”, a cura dell’ Orchestra Lirica Umbra alla sua prima esibizione pubblica. Fondata dal tenore Claudio Rocchi, porterà in scena tra le più famose arie d’Opera, canzoni napoletane e brani sinfonici di compositori del secolo XIX, eseguiti da 10 orchestrali: Patrizio Scarponi primo violino, Silvia Alessio secondo violino, Daniele Marcelli alla viola, Cristiano Bellavia al violoncello, Massimo Santostefano al contrabbasso, Nicolò Sannipoli al flauto traverso, Annalisa Tinti all’oboe, Emanuela Sinigaglia al clarinetto, Cristiano Fiorucci al clarinetto basso, Jonathan Whitman al corno. L’Orchestra diretta dal maestro Michele Margaritelli, accompagnerà le voci del mezzo-soprano Manuela Molinelli e del tenore Claudio Rocchi. Questo il programma: 1- I Te Vurria Vasà di V. Russo E. Di Capua; 2- Torna a Surriento di E. De Curtis; 3- Preludio da La Traviata di G. Verdi; 4- Vesti la Giubba di R. Leoncavallo; 5- Stride la Vampa da Il Trovatore di G. Verdi; 6- Entr’acte da Carmen di G. Bizet; 7- Habanera da Carmen di G. Bizet; 8- E Lucevano le Stelle da Tosca di G. Puccini; 9- Intermezzo da Cavalleria Rusticana di P. Mascagni; 10- O Sole Mio di E. Di Capua; 11- Quando men vo dalla Bhoeme di Puccini.

Prima del concerto verrà assegnato il Palio dei Mujie, realizzato da ragazzi e docenti della Scuola secondaria di primo grado “Galeazzo Alessi”, dell’Istituto Comprensivo Assisi 2. “La ricerca storica nel quadro dell’ottocento – anticipa Massucci – quest’anno vede coinvolto anche l’Istituto Alberghiero di Assisi che da tempo sta lavorando allo studio della cucina dell’800, per strutturare un’adeguata informazione sulla scelta delle pietanze, degli ingredienti, sia nel privato che nella convivialità usati nelle fasce sociali della popolazione del secolo XIX. È inoltre nostra intenzione coinvolgere nel programma del Palio del Cupolone 2022 tutte le attività ristorative al fine di creare le taverne diffuse, ossia permettere a tutti coloro che vorranno usufruire di un momento conviviale strutturato, di poter mangiare i cibi dell’epoca presso le aziende locali. Tale iniziativa ha alla base il rispetto del nostro territorio e saremmo felici se tutte le attività aderissero: la proposta sarà diversa da quella del Piatto di Sant’Antonio ma servirà per riportare la gente nelle attività ristorative creando una sinergia con tutto il paese”. (Continua dopo le interviste video con il programma integrale)

Anteprima del Palio del Cupolone 2022

DOMENICA 5 GIUGNO

Palazzetto del Capitano del Perdonoore 16:00 – Presentazione Palio 2022ore 18:00 – L’800: una cucina di… Classia cura dell’Istituto Alberghiero di Assisi

VENERDÌ 10 GIUGNO

Piazza Garibaldi, ore 21:30 Apertura Festa e Bandi di SfidaSpettacolo danzante a cura di Umbria Ballet

SABATO 11 GIUGNO

Piazza Garibaldi, ore 18:30 – Disfida Giochi dei Muje e Assegnazione Minipalio, ore 22:30 – Il Palio all’Opera Concerto in Piazza di musiche dell’800 a cura dell’Orchestra Lirica Umbra(in caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Lyrick)

DOMENICA 12 GIUGNO

Piazza Garibaldi e vie del centro, ore 17:30 – Cortei storici dei Rioni

LUNEDÌ 13 GIUGNO

Piazza Garibaldi, ore 21:30 – Rappresentazione teatrale del Rione Ponte Rosso “La Società della Canaglia”

MARTEDÌ 14 GIUGNO

Piazza Garibaldi ore 21:30 – Rappresentazione teatrale del Rione Fornaci “Il Canto degli Italiani: «Nel mezzo del terror credemmo all’avvenire»”

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO

Piazza Garibaldi, ore 21:30 – Rappresentazione teatrale del Rione del Campo“L’Elisir d’Amore”

VENERDÌ 17 GIUGNO

Piazza Garibaldi, ore 21:30 – Disfida Giochi dei Rioni

SABATO 18 GIUGNO

Piazza Garibaldi, ore 22:30 – La Fabbrica, ultima sfida tra i Rioni

ore 23:30 – Cerimonia di assegnazione del Palio 2022

Tutte le sere del Palio del Cupolone 2022, a partire dalle 19:00, in Piazza Garibaldi sarà aperta La Locanda Posta e Cavalli in collaborazione con le aziende locali I Ristoranti del centro proporranno piatti tipici dell’800

Prevendita biglietti presso DIGIPASSS. Maria d. Angeli – Palazzetto Capitano Perdono oppure on line su Ticket Italia

