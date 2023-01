Palio del Cupolone 2023, c’è la data: appuntamento dal 16 al 24 giugno

Dal 16 al 24 Giugno, sono queste le date ufficiali del prossimo Palio del Cupolone 2023 che si terrà in Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli. Venerdì socrso al Ristorante Biagetti si è aperta la Taverna dei Priori Serventi del Piatto di Sant’Antonio Abate 2023 che ha visto protagonisti i rappresentanti dell’Ente Palio J’Angeli 800, i tre Rioni e l’artista che disegnerà lo stendardo della nuova edizione del Palio: Giovanni Granato, che presenterà la sua opera il 4 Giugno, giornata che sarà dedicata anche alla tradizionale Benedizione dei Vessilli.

I tre Capitani, Roberto Catanossi, Gianluca Bartolucci e Daniele Fucili, hanno presentato i nuovi Consigli alla presenza del Direttivo dell’Ente e dei rionali. Il Presidente dell’Ente Moreno Massucci, insieme al Coordinatore del Palio Giuseppe Dionigi Pippi, ha presentato i Rappresentati dei Gruppi Spettacoli per illustrare i temi delle rappresentazioni che verranno portate in piazza per il Palio del Cupolone 2023.

Il Rione Fornaci, ha raccontato Guendalina Passeri, si muoverà tra le acque sotterranee della Storia (1850-1870), “quella fatta di persone, relazioni, intrighi, vanità e preziosi gioielli, così preziosi da non avere prezzo, non solo per l’intrinseco valore delle gemme, dell’oro, per la magnifica manifattura ma anche, e soprattutto, per il segreto in essi celato”. Il Rione Ponte Rosso, ha spiegato Erica Grimani, “racconterà le Novelle del Tescio: un nuovo risveglio sociale che trova il suo compimento nello spirito romantico, con un un viaggio tra le storie delle nostre terre e le leggende dei nostri luoghi”. Il Rione del Campo, ha illustrato Andrea Capezzali, “porterà in piazza una storia Ottocentesca, fatta di sentimento, realtà, mistero, con inserimenti di fantasia che renderanno intrigante l’atmosfera del tempo vissuta attraverso le emozioni cittadine”. La serata conviviale – conclude la nota dell’Ente Palio – “si è conclusa tra canti, balli e ottimo cibo facendo riprovare le calde emozioni dello stare insieme e anche quel pizzico di riscoperta in previsione della nuova sfida”.

