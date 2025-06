Palio del Cupolone 2025, al via la festa: il programma dell’edizione 2025 de J’Angeli 800

(Flavia Pagliochini) Tutto pronto per il Palio del Cupolone 2025, partito domenica 1 giugno con la benedizione del vessilli nella basilica di Santa Maria degli Angeli, che come per tradizione apre solennemente il programma della manifestazione di rievocazione storica dell’800. Al termine della Messa solenne i rappresentanti dell’Ente Palio, con in testa il presidente Moreno Massucci, i capitani del Rioni e i loro consiglieri e numerosi rionali nei loro abiti d’epoca hanno assistito, in piazza Garibaldi, alla presentazione dell’undicesima edizione che si svolgerà dal 13 al 21 giugno 2025. Presentati anche i vincitori del concorso per i Palii di quest’anno: per quello dei ragazzi è stata premiata Asia Dogani classe 2c Istituto comprensivo Assisi 2 per il migliore elaborato con a tema ”I giochi del palio”, il Palio dei grandi sarà invece disegnato Silvia Fugnoli che ha tenuto a testimoniare l’importanza e la centralità della figura femminile nel secolo 800 con l’opera “Florian”; a decidere il vincitore dell’edizione 2025 saranno Maurizio Bercini scenografo, Simona Brunetti storica, Mauro Maggioni regista.

Nel corso della presentazione ampio spazio è stato dato al nuovo direttore artistico, Fausto Marchini, attore e regista perugino, che ha lodato il livello straordinario dei Rioni per le loro rappresentazioni , gli allestimenti e il lavoro nei laboratori e con i giovani. Per quanto riguarda il programma del Palio del Cupolone 2025 (laddove non specificato, tutte le manifestazioni si svolgeranno in piazza Garibaldi), il 12 giugno ci saranno, dalle 19, le Prove dei Giochi, in cui i tre Rioni effettueranno le prove dei giochi degli adulti: corsa delle botti, tiro con la fionda, tiro alla fune a tre, corsa con il carro. Il 13 dalle 19 l’apertura della locanda Posta e cavalli e Caffè 800 (sempre guidata da Oriano Broccatelli e aperta tutti i giorni), alle 21.30 l’apertura della Festa con il saluto delle autorità, alle 22 “Il Palio all’opera: Arie e Cori dell’800”. Sabato 14 dalle 17 il Palio dei Muje (tiro con la cerbottana, lancio della ruzzola con i birilli, corsa dei carretti e passa il mattone) il cui vincitore sarà premiato alle 22 e dalle 22.30 i bandi di sfida tra i rioni.

Il 15 giugno alle 22 le sfilate in abiti d’epoca: dopo l’amministrazione comunale con il gonfalone, l’Ente Palio e a seguire i Rioni – Ponte Rosso “Angelina”; Campo “Pioniere”; Fornaci “Borgo Antico”. Dal 16 al 18 giugno alle 22, nel programma del Palio del Cupolone 2025, gli spettacoli dei Rioni: Ponte Rosso con Salutava sempre, del Campo con “Cor habeo”e Fornaci con “Botta e risposta”. Il 19 dalle 21.30 alla Locanda la presentazione delle squadre giochi disfida dei rioni che andrà in scena il giorno successivo dalle 22 con i giochi degli adulti: tiro con la fionda, tiro alla fune a tre, corsa delle botti, corsa con il carro. Il 21 dalle 22 La Fabbrica, la sfida finale, e dalle 23.30 la proclamazione del Rione vincitore del Palio del Cupolone 2025 IX edizione e assegnazione del Palio. Infine il 22 alle 18 l’estrazione della “Lotteria dei Rioni” al Palazzetto del Capitano del Perdono. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

