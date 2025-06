Centri estivi 2025, iscrizioni al via: i requisiti e come fare domanda

Tutto pronto per i centri estivi 2025 per minori, promossi dal Comune di Assisi. Le attività si svolgeranno dal 30 giugno al 25 luglio prossimi, nei locali della scuola “G. Alessi”, a Santa Maria degli Angeli. Il servizio è rivolto a bambini e bambine fra 3 e 6 anni e fra 7 e 12 anni, residenti ad Assisi o frequentanti le scuole della città. Sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, gestito da operatori qualificati di Asad Scs e La Goccia Scs. Per minori con eventuale disabilità certificata, è previsto un servizio di assistenza specialistica personale. Il tema di quest’anno è “Arriva il circo”, verranno proposti laboratori didattici, giochi e uscite alla scoperta del territorio e all’insegna del divertimento.

Le iscrizioni ai centri estivi 2025 verranno raccolte in presenza il 13 e 14 giugno prossimi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso i Laboratori Archimede, in via Patrono d’Italia 66/b, a Santa Maria degli Angeli. Online è invece possibile iscriversi inviando la domanda al seguente indirizzo. In quest’ultimo caso, non è prevista una scadenza specifica: le iscrizioni resteranno sempre aperte, fino ad esaurimento posti disponibili.

Il gestore del servizio, al momento dell’iscrizione, fornirà tutte le indicazioni e il supporto necessari al fine di agevolare gli utenti. Per maggiori informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri: 335 1027644 – 329 2203806.

Il pagamento delle quote, pari a 50 euro a settimana per minore, quale compartecipazione per l’accesso al servizio, dovrà avvenire attraverso il sistema PagoPa, accedendo al sito del Comune di Assisi, al seguente indirizzo.

