Papale Papale, nella Basilica di San Francesco fino al 6 novembre un’esposizione di urban art (foto)

Per la prima volta un’esposizione di urban art nei pressi della Basilica di San Francesco in Assisi. Fino al 6 novembre, nel portico meridionale della piazza inferiore, verranno esposte le creazioni artistiche di Mauro Pallotta, in arte Maupal, raccolte sotto il nome di Papale papale e inerenti la figura di Papa Francesco. L’evento espositivo è stato ideato e curato da Azzurra Pizzi, specialista in beni storico-artistici, e patrocinato dal Sacro Convento di Assisi.

Tra le opere in esposizione: Super Pope (papa Francesco supereroe), Street Pope (il Papa che gioca a tris e vince con il simbolo della pace), Pope Saviour (il Papa porta su di sé il pianeta terra), Pope and Love, Papale Papale, Exemplum Omnibus, Eco Pope, Pope’s Golf e Via della Pace. Per l’occasione è stata donata ai frati della Basilica di San Francesco un’opera inedita ispirata al Santo di Assisi dal titolo MURUM che è esposta nel Museo Tesoro della Basilica.

A inizio agosto mattina era stato esposto, lungo il cantiere per la costruzione dell’ascensore tra la piazza inferiore e la piazza superiore della Basilica, uno striscione creato per l’occasione dall’artista romano, con la scritta Fratelli Tutti. L’opera si riferisce esplicitamente all’Enciclica firmata dal Santo Padre proprio sulla tomba del Santo di Assisi e ripropone l’immagine di Papa Bergoglio che, come un operaio di cantiere, viene sorpreso nell’atto di lasciare sul muro il sogno di fraternità universale. L’artista ha scelto di contrassegnare la parete murale scrivendo Fratelli Tutti in verde, colore riconducibile alla più umile delle tre virtù teologali: la speranza. Attento alla tutela dei beni culturali patrimonio dell’umanità nell’immagine il Papa utilizza una vernice lavabile ma dal significato indelebile. (continua dopo la foto)

Il percorso espositivo Papale papale prosegue ora come detto con l’esposizione, nel portico meridionale della piazza inferiore, delle creazioni artistiche più rilevanti di Maupal inerenti la figura del Papa. L’inaugurazione è stata preceduta da un incontro con il Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, l’artista Maupal e la curatrice della mostra; modera l’evento il direttore dell’Ufficio Comunicazione del Sacro Convento di Assisi, fra Giulio Cesareo. Lo stesso urban artist per l’occasione ha presentato un’opera inedita (foto in basso) che è stata donata al Sacro Convento di Assisi. “Il linguaggio immediato della street art può avvicinare tutti, specialmente i giovani, ai messaggi sempre attuali di san Francesco d’Assisi, mediati dal magistero di Papa Francesco. L’arte, quella che nasce per le strade e con la gente, torna a vivere in uno dei luoghi artisticamente più significativi”, è stato spiegato durante la conferenza stampa.

Maupal, romano, è autore interventi pittorici, ma anche scultorei con la lana d’acciaio, e ha esposto da Londra a Miami a Milano, in spazi pubblici come in gallerie. Di lui sono ricordate la raffigurazione di Papa Francesco, ma anche quella della Regina Elisabetta e di Donald Trump. Ha partecipato anche a diverse collettive di street art, insieme ad altri autori. È noto, dal 2014, per avere dipinto, a Roma, l’immagine di Papa Francesco, sfruttando l’icona di Superman.

“Mi ha sempre colpito il linguaggio delle opere di MauPal per la sua freschezza, per la sua capacità di farsi comprendere subito, trattando temi importanti e impegnativi con una leggerezza poetica e sorridente, mai irriverente – ha dichiarato fra Marco Moroni -. So che anche papa Francesco, che è il soggetto di queste opere, apprezza questo street-artist. Abbiamo così l’opportunità di vedere le sue opere esposte qui in un luogo dove nella storia molti artisti hanno lasciato il loro segno”.

“Seguo con vivo interesse il Magistero del Santo Padre dal giorno che è diventato Papa, il mio scopo è quello di interpretare e divulgare il suo percorso attraverso una sintesi grafica con un linguaggio semplice e adatto a tutti, compresi i non credenti”, le parole di Maupal, mentre per la Pizzi “Il percorso espositivo Papale Papale viene inaugurato con le creazioni artistiche più rilevanti di Maupal che dal 2014 tratta temi cari a Papa Francesco: sostenibilità, ambiente, accoglienza, pace. L’artista ha inoltre donato ai frati del Sacro Convento di Assisi un’opera inedita dal titolo MURUM sul tema della fraternità universale. L’opera sarà in mostra fino al 6 gennaio nel Museo Tesoro della Basilica”.

© Riproduzione riservata