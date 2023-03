Pasqua ad Assisi 2023, il programma degli eventi e delle celebrazioni religiose e laiche

Tanti gli eventi per la Pasqua ad Assisi 2023, con il clou della Processione del Venerdì Santo e alcune iniziative collaterali: oltre alle celebrazioni liturgiche a partire dalla domenica delle Palme, il 2 aprile prossimo, non mancheranno iniziative di arte e cultura ma anche per grandi e piccoli. Lo si scopre dall’opuscolo dedicato agli eventi della Pasqua 2023 ad Assisi (con messe, celebrazioni, appuntamenti laici e religiosi) stilato dall’amministrazione comunale e scaricabile anche su assisieventi.it.

Nel programma degli eventi della Pasqua ad Assisi 2023 sono confermati tra gli altri il suggestivo rito della Scavigliazione, in programma il Giovedì Santo, e quello della Processione del Venerdì Santo, declinato in versione mattutina (con partenza dalla cattedrale di San Rufino, via Dono Doni, via Sermei, monastero Santa Chiara, corso Mazzini, piazza del Comune, via San Paolo, via Metastasio – sosta Casa di Riposo e monastero Santa Croce – via Merry del Val, basilica inferiore di San Francesco) e serale (partenza dalla cattedrale di San Rufino, via San Rufino, piazza del Comune, via Portica, via Arnaldo Fortini, via San Francesco, basilica inferiore di San Francesco e ritorno). Tante le messe in tutte le chiese di Assisi, segnalate dal 2 al 10 aprile, ma non mancano iniziative laiche.

Per quanto riguarda gli appuntamenti in città per la Pasqua ad Assisi 2023, il 2 aprile alle 9 a Santa Maria degli Angeli la Colazione di Pasqua … in Piazza Garibaldi, a cura dell’Associazione Priori del Piatto di S. Antonio Abate e dei Priori Serventi 2024. Domenica 2 aprile alle 11.30 nel prato della Basilica Superiore di San Francesco l’inaugurazione di Germinazione della pace, installazione scultorea di Giuseppe Carta. Nella Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, entrando a destra dal tamburo d’ingresso, è anche possibile vedere “Ha generato Dio”, un’opera di Raffaele Ariante, un tondo di centocinquanta centimetri di diametro con cui l’artista, campano da anni residente ad Assisi, “intende restituire alla figura della Madonna la centralità che questa occupa all’interno della storia spirituale dell’Occidente: vedere in Maria la mater Dei, colei che, per l’appunto, genera Dio. “In quest’opera, nata nel 2022, Ariante suggerisce, oltre alla maternità ben definita in un abbraccio tra la Madre e il Figlio, all’interno di una mandorla rossa, la maturità di Dio attraverso altri segni, tra cui un gallo (la maturazione), un uomo (con le braccia aperte, tese verso l’alto che regge una chioma a forma di uovo) e a sua volta l’uovo, simbolo di resurrezione”, si legge tra l’altro nel libretto di presentazione.

Tornando agli eventi della Pasqua 2023 ad Assisi, nel pomeriggio del 2 aprile (con ‘replica’ il 9 aprile) due visite guidate (alle 16 e alle 17) con il Direttore al Bosco di San Francesco. Alle 16.30 al Museo diocesano di San Rufino “Come un libro di pietra”, evento gratuito dedicato alle famiglie con bambini. Il 3-4 aprile e dal 7 al 10 aprileal Museo Diocesano di San Rufino vanno invece in scena le “Pillole Pasquali”, visite tematiche gratuite che avranno come oggetto un’opera a sorpresa custodita all’interno del complesso monumentale di San Rufino. Iniziative anche alla biblioteca comunale, il 3 aprile alle 10 e il 6 aprile alle 12 con “Happy Easter 2023”, Leggiamo insieme storie sulla Pasqua, evento dedicato alle scuole della città. Il 4 aprile è la volta invece del concerto di Pasqua dei Cantori di Assisi, in programma alle 21.

Il 6, 7 e 10 aprile visite guidate alle Domus Romane (info: 075 8138680 al costo di 10 euro a persona), mentre l’8 aprile è in programma una visita all’Assisi underground Foro e Domus romane (info: 075 8138680 – € 15,00 a persona). Sempre nel programma della Pasqua 2023 ad Assisi, dal 6 al 16 aprile è in programma una mostra d’Arte collettiva alla Galleria “Le Logge”. Il 9 e 10 aprile a Santa Maria degli Angeli torna la mostra-mercato “La Pasquetta degli Angeli”, a cura della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, mentre il 9 aprile alle 15,30 la Visita in Pinacoteca per bambini con caccia al tesoro (costo di 3 euro, per adulti e bambini dai 3 anni in su). Il 10 aprile è la volta della Pasquetta al bosco di San Francesco, una Caccia al tesoro botanica per adulti e bambini; in programma anche un concerto di musiche e danze di Primavera a cura dei Trobadores.

