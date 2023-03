Giovanna Sensi a “I soliti ignoti” nella puntata del 28 marzo

Nella celebre trasmissione di Rai 1 con Amadeus, identità ignota per la nota assisana molto conosciuta in città

Giovanna Sensi ha partecipato al celebre programma di Rai 1 condotto da Amadeus “I soliti ignoti”: nel famoso format, vengono infatti presentate otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente a un premio.

Giovanna Sensi molto conosciuta ad Assisi, ha fatto il ruolo dell’ignota: “Produce sandali” (nella storica azienda di famiglia con sede a Capodacqua di Assisi, ndr) – ha detto Amadeus. I concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta. Più identità si indovinano, più cresce il montepremi. In ogni puntata ci sono in palio 250.000 euro che, nell’ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro. Per vincere il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente deve però risolvere il gioco finale, quello del “quella del parente misterioso”.

Dalla sesta edizione, tra le otto identità ve ne sono due con “imprevisto” (solitamente le due con valore più alto), che in caso di errore fanno ritornare il montepremi del giocatore a zero; per tutte le altre identità, il montepremi resta invariato anche se l’associazione è sbagliata. Giovanna Sensi nella nella puntata del 28 marzo aveva 100.000,00 e l’imprevisto, per il quale i concorrenti hanno perso 121.000,00 euro.

