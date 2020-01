Piatto 2020 di Sant’Antonio, il giorno di scuole e focaraccio (foto)

Entra nel vivo il programma del Piatto 2020 di Sant’Antonio. Questa mattina sono stati premiati i piccoli alunni angelani che hanno partecipato al concorso grafico-pittorico dedicato al Patrono. Era presente anche l’assessore alla scuola Simone Pettirossi che, in rappresentanza del sindaco Stefania Proietti, ha invitato tutti gli studenti a portare il loro animale in Piazza domenica mattina. È andata poi in scena l’investitura dei Priorini 2020, al termine della quale “La scuola in Taverna”.

I Priori Serventi 2019 e l’Associazione dei Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Assisi, hanno offerto agli studenti la degustazione del tradizionale Piatto (realizzato da Gemos | Ristorazione Scolastica). Era presente anche il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, insieme agli assessori Pettirossi, Massimo Paggi, Veronica Cavallucci e Valter Stoppini, alla presidente del consiglio Donatella Casciarri, insieme ai consiglieri Giuseppe Cardinali e Federico Masciolini.

Nel pomeriggio in piazza Garibaldi, il programma del Piatto 2020 di Sant’Antonio continua con lo spettacolo del tradizionale focaraccio dedicato a Sant’Antonio Abate e alla cittadinanza. A organizzare l’appuntamento i Priori Entranti 2020, Serventi nel 2021 e chiamati a organizzare la prossima edizione del Piatto e varie iniziative nel corso del 2020. Priori e cittadini, infine, potranno intrattenersi anche all’Osteria (al Palazzo del Perdono) e alla Taverna dei Priori Serventi 2020 (in via Diaz). Le due attività sono aperte ogni pomeriggio e sera fino al 19 gennaio.

Foto © Mauro Berti e Foto © AssisiNews