Piatto di Sant’Antonio Abate 2020, a Santa Maria degli Angeli si rinnova la tradizione (foto+video)

Grande partecipazione in Piazza alla giornata organizzata, tra gli altri, dai Priori Serventi 2020

Tantissime persone, accompagnate dai rispettivi animali, hanno assistito al gran finale del Piatto di Sant’Antonio Abate 2020, tradizione fortemente radicata a Santa Maria degli Angeli. Un omaggio al patrono degli animali che riporta alla seconda metà dell’Ottocento, quando il Santo venne implorato durante di una moria di cavalli. Cessata l’epidemia, venne organizzato un pranzo in favore della cittadinanza e soprattutto dei poveri come atto di ringraziamento a Sant’Antonio Abate. Da allora, con qualche cambiamento, la tradizione non si è più interrotta.

La giornata clou del Piatto di Sant’Antonio Abate 2020 è stata aperta dall’ingresso in Basilica Papale di circa duecento priori, oltre a quelli di oggi (i ‘Serventi’ Mauro Baglioni, Giancarlo Boschetti, Francesco Chioccioni, Juri Cianetti, Gianluca Gentile, Curzio Moretti, Filiberto Paggi, Riccardo Palazzini, Moreno Piampiano, Loris Ravizzoni, Fabrizio Ronca e Alessandro Roscini) e di domani (gli ‘Entranti’ Matteo Buzzavi, Michele Capone, Alessio Feliciani, Alessandro Fioroni, Giacomo Fioroni, Moreno Fortini, Andrea Pennaforti, Franco Piselli, Stefano Pucciarini, Roberto Raspa, Simone Tarpanelli e Matteo Visconti). Continua dopo il video

Poi la messa, la processione per le vie della cittadina della statua di Sant’Antonio Abate, con la partecipazione del Gonfalone e delle chiarine del Comune di Assisi, delle autorità, della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato, dei reparti cinofili della forze dell’ordine, e di tutte le Prioranze, presenti, passate e future. Intorno a mezzogiorno, la benedizione degli animali e del pane benedetto poi distribuito ai fedeli.

Chiuso il programma religioso del Piatto di Sant’Antonio Abate 2020, nei ristoranti della zona è stato poi consumato il ‘Piatto’, il tradizionale menu con carne, pasta, frutta, acqua e vino. Nel pomeriggio, al Lyrick, spettacolo degli alunni della scuola primaria “Patrono d’Italia”, in serata ancora ‘piatto’ nei ristoranti e festa in Taverna, con l’estrazione dei biglietti della lotteria e la strufolata.

Domani in Taverna il pranzo di passaggio tra le Prioranze alla Taverna dei Priori Serventi, curata da Ristorante Da Angelo e Guesia Village Hotel & Spa, nella splendida location di Villa Raffaello, con il prezioso supporto, venerdì alla giornata delle scuole, nel giorno del Piatto e lunedì per il passaggio di consegne, di alunni e docenti dell’Alberghiero di Assisi.

