Piatto di Sant’Antonio 2021: come sarà ai tempi della pandemia? La città se lo chiede

C’è stato un grande assente nelle iniziative realizzate nel corso dell’estate, ed è il Piatto di Sant’Antonio 2021 con i suoi eventi di accompagnamento alla festa. L’emergenza sanitaria da Covid-19 sta mettendo a repentaglio l’organizzazione delle varie feste cittadine, tanti gli eventi cancellati, tanti quelli confermati in forma ridotta.

Vero è che nessuno può leggere il futuro e dire come sarà la situazione sanitaria a gennaio. Ma intanto durante l’estate, mentre le altre associazioni cittadine si sono mosse, nessuna iniziativa è stata organizzata nelle settimane precedenti, quando il tempo clemente e la situazione tutto sommato sotto controllo permettevano di organizzare eventi, nel segno della socializzazione distanziata, magari utilizzando i numerosi spazi all’aperto o organizzando iniziative che potessero vedere presenze scaglionate.

E a oggi, fermo restando una situazione in continuo sviluppo, nulla si sa della Festa più sentita per la popolazione angelana. Dopo mesi di silenzio, il Piatto è tornato a farsi “sentire” per le celebrazioni del Transito a Santa Maria degli Angeli. Nel periodo in cui, solitamente, viene peraltro diffuso il programma delle celebrazioni di gennaio, al momento totalmente assenti.

Il Piatto si farà, verrà celebrato lo stesso? Ci saranno delle iniziative collaterali che accompagneranno la cittadinanza da qui a gennaio? Come sarà il Piatto di Sant’Antonio 2021 ai tempi della pandemia? Domande che i cittadini si pongono, senza però avere risposte. Il Piatto è una tradizione sentita, a Santa Maria degli Angeli e non solo.

Il clou dei festeggiamenti solitamente è a gennaio (Sant’Antonio Abate si celebra i 17 gennaio di ogni anno), ma gli stessi tradizionalmente vengono accompagnati da eventi di contorno: mostre, convegni, incontri, tutti durante l’anno. Quest’anno tanti eventi sono stati cancellati dal virus che ha bloccato il mondo, ma ovunque la vita, seppur con qualche precauzione, è ripresa da mesi. Non per il Piatto di Sant’Antonio 2021, di cui, a tre mesi dall’inizio degli eventi veri e propri, non esiste una comunicazione ufficiale, né nessun accenno di un programma con qualche iniziativa. Un silenzio che la cittadinanza, angelana e non solo, desidererebbe fosse spezzato.