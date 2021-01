Piatto di Sant’Antonio 2021, a Santa Maria festa ‘raccolta’ ma sentita

Non ci sarà la processione, le taverne e il focaraccio, niente benedizione degli animali in piazza

Quest’anno la tradizionale festa del Piatto di Sant’Antonio 2021 a Santa Maria degli Angeli si svolgerà in tono minore nel rispetto delle normative Covid-19. “La storia ci ricorda che tutto ebbe inizio dopo un’epidemia che colpì i cavalli mettendo in ginocchio l’economia del paese; oggi, come allora, attraversiamo un particolare momento che ci deve vedere tutti coinvolti ed uniti nel solo nome della fede”, scrive l’associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate.

La stessa associazione spiega che che i momenti dedicati a questa particolare Edizione del Piatto di Sant’Antonio 2021 saranno rigorosamente svolti nel rispetto delle restrizioni vigenti al momento. Saranno dunque assenti tutti gli appuntamenti più o meno grandi: non ci saranno taverne; non ci sarà il focaraccio; non ci saranno la processione per le vie del paese, la benedizione degli animali e del pane in piazza; il piatto sarà d’asporto. Se i decreti governativi o regionali subiranno nel frattempo modifiche all’attuale stato di cose, l’Associazione e i Priori Serventi si adegueranno, dandone tempestiva comunicazione.

I momenti religiosi dedicati (Triduo di preghiera, conferenza e Santa Messa ) saranno in presenza solo per un numero limitato di persone. Coloro che vorranno partecipare potranno seguire le dirette streaming come da programma, collegandosi al sito www.porziuncola.org Web TV. Nello specifico, come da locandina che gira sui social, le celebrazioni partono da mercoledì 13 gennaio con il triduo di preparazione alla festa, in scena dalle 18 alle 19 nel refettorietto della Porziuncola; sabato 16 dalle 16.30 ci sarà il convegno su “Sant’Antonio Abate in Santa Maria degli Angeli”, sempre al Refettorietto; a queste iniziative saranno ammesse al massimo 50 persone, con la messa in onda in streaming sulla pagina facebook, sul sito e sulla app dei Frati minori.

Domenica 17 gennaio, giorno del santo patrono angelano e giorno del Piatto di Sant’Antonio 2021, picchetto alla Cappella di Sant’Antonio Abate dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; alle 10 nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli la Santa messa solenne con la partecipazione di circa 200 persone, con al termine la benedizione simbolica del pane, degli animali e della formella con immagine e supplica a Sant’Antonio Abate. Dalle 13 sempre di domenica 17 sarà possibile consumare o riportare a casa il tradizionale piatto ( rigatoni al sugo di carne, salsicce arrosto, polpette in umido, carne di manzo al forno, pane, acqua, mele e arance; non ci sarà, invece, il vino dei Priori). Il costo del menù – da prenotare nei ristoranti aderenti entro il 14 gennaio – è sempre di 16 euro, e visto che quest’anno la lotteria non sarà organizzata, l’euro in più sarà devoluto in opere benefiche.