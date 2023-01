Piatto di Sant’Antonio 2023, la Festa pronta a entrare nel vivo: tutti gli appuntamenti

Entra nel vivo il Piatto di Sant’Antonio 2023, in forma completa dopo due anni di celebrazioni cancellate o ridotte a causa dei divieti e delle cautele imposte dalla pandemia. Domenica 15 gennaio 2023, alle 17.00, presso l’Hotel Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli si terrà Il recital dal titolo “Uomini Santi Animali” messo in scena dalla Commedia Harmonica. Il gruppo musicale e attoriale, attraverso i dialoghi di due semplici lavoratori, mette in contrapposizione i due Santi, Antonio e Francesco. “Si tratta di uno spettacolo umoristico, mai blasfemo, che vuole unire due culture e due diverse spiritualità, quella di Assisi, con San Francesco e quella di Santa Maria degli Angeli con Sant’Antonio Abate che, come si vedrà, non sono così distanti”, spiegano i Priori Matteo Buzzavi, Michele Capone, Alessio Feliciani, Alessandro Fioroni, Giacomo Fioroni, Moreno Fortini, Andrea Pennaforti, Franco Piselli, Stefano Pucciarini, Roberto Raspa, Simone Tarpanelli, Matteo Visconti. (Continua dopo la foto)

Il clou del Piatto di Sant’Antonio 2023 è in programma il 22 gennaio con in mattinata la santa messa, la processione solenne e la benedizione degli animali e nel pomeriggio alle 17 lo spettacolo teatrale a cura dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Assisi 2. A sera l’estrazione dei premi della lotteria di Sant’Antonio e l’offerta degli strufoli alla taverna dei Priori nel ristorante Biagetti. La settimana del Piatto di Sant’Antonio 2023 parte domani con l’apertura di Taverna e Tavernetta dei Priori, mentre il 14 è in programma l’inaugurazione della mostra con materiale storico della Festa del Piatto Sant’Antonio Abate. Il 15 gennaio, oltre allo spettacolo delle 17 c’è anche l’apertura della mostra di carrozze storiche in Piazza Garibaldi. Il 17 infine la premiazione artistica e l’investitura dei Priorini e il piatto a scuola, il pranzo con i ragazzi del Comprensivo Assisi 2. Il 18 gennaio l’apertura del programma delle cerimonie religiose con il Triduo di Preghiera in preparazione alla Solennità al Refettorietto della Basilica di Santa Maria degli Angeli, mentre in serata l’evento “panini con la porchetta e calici di vino” alla Taverna dei Priori. Il 19 è la volta della gara di solidarietà con quadri, il 20 toccherà alla cena delle prioranze con l’investitura dei Priori entranti che serviranno il Piatto del 2024. Sabato 21 l’arrivo in piazza dei Priori Serventi con la diligenza postale, a seguire bruschettata e accoglienza delle associazioni e confraternite del Patto di Amicizia nel segno di Sant’Antonio provenienti da Gubbio, Concamarise (VR), Vibonati (SA) e Rutigliano (BA) e il tradizionale focaraccio. Lunedì il pranzo finale delle autorità.

