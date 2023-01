Davide Piampiano, funerali domenica alle 15 in Cattedrale. Il colpo fatale partito dal fucile del 24enne

(Articolo originale delle 10.30, aggiornato a mezzogiorno) Si svolgeranno alle 15 di domenica 15 gennaio nella Cattedrale di San Rufino le esequie di Davide Piampiano, il giovane 24enne tragicamente mancato in un incidente di caccia. L’autopsia condotta dal medico legale Sergio Scalise Pantuso avrebbe sostanzialmente confermato le ricostruzioni degli investigatori, ossia che il giovane sarebbe stato raggiunto da un proiettile, partito dal suo fucile dopo che ha perso l’equilibrio. Il nulla osta è arrivato poco prima di mezzogiorno. La cerimonia, organizzata a tempo record, sarà comunque sentita: il feretro entrerà in chiesa portato a spalla dai tamburini della Nobilissima Parte de Sopra, e uscirà al termine del funerale portato a spalla dai compagni di squadra del Viole Calcio, la squadra in cui Davide giocava da centrocampista. Il coro dei ‘mammoni’ animerà la cerimonia in Cattedrale, che sarà presieduta dal vescovo, Domenico Sorrentino.

Davide Piampiano, tamburino della Nobilissima Parte de Sopra, centrocampista per il Viole, impegnato nelle attività ricettive e di ristorazione di famiglia per le quali si dedicava anche alla parte social, era appassionato di caccia e anche di musica. La sua morte sarebbe avvenuta durante una battuta di caccia, vietata in quella zona (via Fosso delle Carceri) perché ricadente all’interno del Parco del Monte Subasio: i militari indagherebbero – secondo quanto riporta il Messaggero Umbria di stamattina – per l’ipotesi di bracconaggio. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Mara Pucci, arrivata sul posto nelle ore successive alla tragedia: a condurle i carabinieri della compagnia di Assisi, guidati dal capitano Vittorio Jervolino, insieme al nucleo operativo di Perugia e ai carabinieri forestali guidati dal colonnello Gaetano Palescandolo.

Continuano a essere tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia, da parte di società sportive, enti e associazioni, semplici cittadini. Non è escluso che domani, prima delle partite del campionato umbro, si possa tenere un minuto di silenzio in memoria di Davide Piampiano, descritto come “solare, sempre sorridente, con tante passioni e in grado di coinvolgerse le persone”.

