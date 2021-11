Premio Federico Falchetti 2021, i vincitori premiati in Comune (foto)

Si rinnova la cerimonia per ricordare il giovane responsabile per la zona di Assisi della Coldiretti di Perugia, mancato improvvisamente nel 2013

La classe III C “Frate Francesco” e la classe III C del “G. Alessi” per la sezione racconto, Chiara Farinelli della III B “Frate Francesco” per la sezione disegno e l’agriturismo La Palazzetta – azienda agricola fratelli Rosignoli per la sezione aziende. Sono queste le scuole, gli alunni e l’azienda premiate per il Premio Federico Falchetti 2021, iniziativa creata per volere della famiglia (la mamma Tina, papà Adolfo, i fratelli Francesco ed Elisa) in memoria del giovane assisano, già responsabile per la zona di Assisi dell’Ufficio comprensoriale della Coldiretti di Perugia, mancato improvvisamente nel 2013 mentre organizzava la manifestazione Unto dedicata all’olio.

Un appuntamento, quello con la mostra mercato dei produttori e venditori di olio nel centro storico di Assisi e con svariate iniziative per tutto il mese di novembre nelle frazioni, che la pandemia ha fatto saltare. Ma la famiglia Falchetti ha voluto mantenere vivo il ricordo di Federico, e organizzato il premio Federico Falchetti 2021 alla presenza – tra gli altri – del sindaco Stefania Proietti, del vicesindaco Valter Stoppini, degli assessori Veronica Cavallucci e Fabrizio Leggio. All’azienda è andato un oggetto fatto realizzare dalla famiglia Falchetti, alle scuole un oggetto simbolico e 500 euro donati dalla famiglia di Federico. Per le scuole il tema era “La natura come luogo del cuore e dell’anima, luogo di esperienze, conoscenza, crescita e rinascita. La natura e il progresso, un “matrimonio” difficile ma necessario, lungo quanto la storia dell’uomo. La natura e la città, equilibri tra architettura e natura, tra centro urbano e ambiente. Tutela e cura del patrimonio ambientale più vicino a noi: criticità e atteggiamenti virtuosi, che possano sensibilizzare il singolo e coinvolgere la collettività”.

Per le aziende, il premio è riservato a quelle che si sono distinte nelle politiche intraprese in favore della valorizzazione del proprio prodotto e del territorio. Oltre a ricordare Federico Falchetti, il premio a lui intitolato vuole promuovere buone del territorio, la cura dell’ambiente, il vivere all’aria aperta e la condivisione dei valori del mondo dell’agricoltura, cultura dell’olio e della pianta di ulivo.

