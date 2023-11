Premio Federico Falchetti 2023, grande partecipazione e scuole protagoniste (foto)

Prendersi cura dell’ambiente, dell’altro e di se stessi, dei propri desideri, sogni e ambizioni. Sono questi i cardini del premio Federico Falchetti 2023, rivolto alle aziende e alle scuole del territorio. I vincitori sono stati svelati stamattina, 1 novembre 2023, in una sala della Conciliazione gremita di persone, unite dal ricordo del giovane responsabile di Coldiretti scomparso dieci anni fa. Falchetti, giovane responsabile di Coldiretti, è improvvisamente mancato proprio mentre stava organizzando una delle primissime edizioni della manifestazioni; il premio nasce con l’obiettivo di onorarne la memoria e sensibilizzare i giovani al rispetto e alla cura dell’ambiente e degli altri.

I vincitori del Premio Falchetti Federico 2023 sono: per la sezione elaborato scritto, Isabella Dusi della scuola secondaria di primo grado Galeazzo Alessi con l’elaborato “Mi prendo cura di me: io e il mio corpo”; sezione elaborato multimediale Angela Brunacci ed Elisa Parodi, della scuola secondaria di primo grado frate Francesco; sezione disegno, Nicole Nizzi della scuola secondaria di primo grado frate Francesco. Premiata anche l’azienda agraria Ciocchetto di Giordano Apostolico; a ritirare il premio Vanessa Apostolico che ha portato la sua testimonianza, di un’azienda particolare perché gli animali sono allevati allo stato brado.

Gli elaborati erano sul tema:

“MI PRENDO CURA…”

– dell’ambiente che mi circonda: la salute della Terra comincia da noi, dai nostri atteggiamenti virtuosi, dai piccoli gesti quotidiani, dall’attenzione con cui ci guardiamo intorno.

– dell’altro: spetta ad ognuno di noi trovare tempo per costruire relazioni significative, in cui fare esperienza del linguaggio della gentilezza, dell’ascolto e della comprensione. Nella nostra capacità di accogliere la diversità e la complessità che ci circonda trova forza una società più giusta e inclusiva.

– di me: nel rumore e nella velocità di ciò che ci corre accanto abbiamo il dovere di fermarci, per imparare ad ascoltarci e a conoscerci, solo noi possiamo prenderci cura dei nostri pensieri e dei nostri sogni, da qui, da quello che pensiamo e desideriamo cominciamo a costruire il nostro futuro.

“IL MONDO CHE VORREI…”:

– raccontaci del mondo in cui vorresti crescere ed essere felice e per il quale sei pronto ad impegnarti, insieme agli altri, fin da ora.

Il Premio Federico Falchetti 2023 fa parte di Unto 2023 (qui il programma completo) (il giovane responsabile di Coldiretti è improvvisamente mancato proprio mentre stava organizzando una delle primissime edizioni della manifestazioni) che, dopo il successo dei primi giorni, continua per tutto il mese di novembre.

FOTO © Mauro Berti – Gruppo Editoriale Assisi News

