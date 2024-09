Presentato il programma del Cortile di Francesco 2024: incontri, spettacoli, esperienze e un evento più accessibile

È stato presentato questa mattina, 5 settembre, con una conferenza stampa presso la Sala Stampa del Sacro Convento, il programma del Cortile di Francesco 2024 “CorporalMente”, la decima edizione del Cortile di Francesco, l’evento culturale promosso dai frati del Sacro Convento che si svolgerà ad Assisi dall’8 al 22 settembre. Oltre 20 gli appuntamenti in programma, a cui si aggiungono le attività del Cortile nel Cortile in piazza san Francesco per tutti i quattro giorni centrali dell’evento. Sarà la lectio di Alessandro Baricco ad aprire la manifestazione, domenica 8 settembre, per poi chiudere domenica 22 settembre con il Concerto per la pace con orchestra della Cappella Musicale e solista nella chiesa superiore della Basilica.

«Nel contesto dell’anniversario francescano delle stimmate – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento – desideriamo, a partire da tante diverse prospettive, celebrare, riflettere, condividere e fare esperienza insieme di ciò che noi siamo: interiorità e corpo, senza dualismi ma nell’ottica dell’integrazione e dell’unità. In fondo – prendendo a prestito il linguaggio dell’informatica – il nostro corpo è il front-end e l’interiorità personale il back office: solo insieme sono il sito web, così come solo in questa inscindibile unità e dignità di interiorità e corpo siamo persone. Anche per questo, proprio quest’anno, non potevano mancare in piazza san Francesco i food truck che, mentre ci forniscono il nutrimento fisico, ci aiutano nella semplicità ad alimentare gli incontri e le relazioni, cibo di cui il Cortile (che è metafora della vita) non può fare mai a meno».

“Sull’infinito” è il titolo della lectio che Alessandro Baricco terrà sul sagrato della chiesa superiore della Basilica alle 21 di domenica 8 settembre, in apertura del programma del Cortile di Francesco 2024. Un viaggio nel rapporto tra interiorità e corpo che si inserisce nell’anniversario delle stimmate che san Francesco ricevette sul monte de La Verna 800 anni fa e da cui prende ispirazione il tema di quest’anno. Su questa scia proseguiranno, dal 12 al 15 settembre, gli incontri che vedranno intervenire personalità della società civile, dell’impresa, della comunicazione, del mondo ecclesiale e delle istituzioni. In particolare va ricordata l’altra prestigiosa lectio che il 12 settembre alle 18 terrà Luca Sommi, dal titolo: “Viaggio nelle bellezze”.

A chiudere i quattro giorni centrali dell’iniziativa sarà la firma dell’AI Assisi Act, manifesto che affronta il tema del ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo della comunicazione umana, frutto della collaborazione con il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti e altri partner. A seguire, il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli sarà ospite in un panel dedicato ai temi dell’inclusione e della disabilità, anche in vista del prossimo G7 del prossimo ottobre, che vedrà proprio in piazza san Francesco una delle sue sedi. Lo spettacolo dei ragazzi dell’Istituto Serafico di Assisi chiuderà i quattro giorni. (Continua dopo la foto)

Tra le tante preziose novità del programma del Cortile di Francesco 2024, verrà data un’attenzione particolare al tema dell’accessibilità. Per alcuni degli incontri, infatti, sarà disponibile la traduzione nella Lingua dei segni italiana (LIS), il sottotitolaggio per non udenti e l’audiodescrizione per non vedenti grazie alla collaborazione di Rai Umbria e di Rai Pubblica Utilità. La traduzione LIS in occasione del concerto “Requiem universalis” del 14 settembre sarà invece possibile grazie alla collaborazione con Associazione Mozart Italia, Opera Morlacchi e Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

«II Cortile di Francesco di quest’anno – ha dichiarato fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento – si inserisce nel cammino dell’ottavo centenario delle stimmate di san Francesco sul monte de La Verna. Forse è anche un dono e una grazia legati a questo anniversario il coinvolgimento di tanti amici – singole persone, imprese e istituzioni – che ci stanno permettendo di realizzare questa edizione nel segno dell’attenzione alla nostra umanità, che tiene insieme la forza e la fragilità del corpo e la dimensione spirituale, la concretezza di ogni giorno e la speranza che non muore mai, allo stesso tempo l’essere individui e molti nelle relazioni, all’interno del nostro contesto culturale in cui sembra che a farla da padrone sia la tecnologia. Spero così che, come già per l’altra attività culturale da noi promossa, appena conclusa, Percorsi Assisi, anche il Cortile di Francesco possa risultare arricchente per coloro che vi parteciperanno nel segno di ciò che maggiormente promuove l’”umano”».

La piazza inferiore ospiterà, poi, un “Cortile nel Cortile”: dal 12 al 15 settembre tre scultori del legno lavoreranno a tre opere ispirate al tema delle Stimmate, mentre un infopoint sarà a disposizione dei visitatori per informazioni sulle iniziative in corso, ma anche per incontrare il direttore della rivista San Francesco Patrono d’Italia, fra Riccardo Giacon, OFMConv, e per essere informati su buone pratiche di sostenibilità quotidiana grazie alla collaborazione con il Centro Laudato si’ di Assisi.

«Il Comune di Assisi – ha dichiarato il Sindaco di Assisi Stefania Proietti – ha sempre creduto nel Cortile di Francesco e continua a sostenerlo con convinzione ed entusiasmo perché ospitare uno spazio di confronto tra intellettuali e cittadini, tra esperti e artisti, è un’idea che sprigiona bellezza e cultura. Seguire il corposo calendario degli eventi è di sicuro un arricchimento per tutti, oltre che una vetrina prestigiosa per la città. Assisi in questo senso si conferma luogo di accoglienza nel rispetto delle diverse sensibilità su argomenti di estrema attualità e di grande interesse, all’insegna del dialogo e della fraternità». Gli incontri del programma del Cortile di Francesco 2024 si svolgeranno nella Sala Stampa e nella Sala Cimabue del Centro Convegni Colle del Paradiso. Per maggiori informazioni sulle sale e sul Centro Convegni è possibile visitare il sito www.colledelparadiso.it

Il Cortile di Francesco è un evento realizzato dalla comunità dei frati minori conventuali del Sacro Convento di Assisi con il patrocinio di Provincia di Perugia, Rai Umbria e Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino. L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Città di Assisi, della Fondazione Perugia, di Comieco, Consulta Fondazioni Umbre, Colacem, Colabeton, Financo, Aboca, Arpa, Kimia, Susa, Valle di Assisi, Authentica, Vitakraft, Media Salutis, Borgobrufa, Umbraflor e Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. L’evento è realizzato in collaborazione con Regione Umbria, Umbria Green Festival, Centro Laudato Si’ Assisi, Ordine dei Giornalisti Consiglio Regionale dell’Umbria, Istituto Serafico di Assisi, Orizzonti Digitali, Associazione Mozart Italia, Opera Morlacchi, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Radio Subasio e Area4 Group. Media partner: Rai, Corriere dell’Umbria, Umbria TV, La Voce, Radio Vaticana, Vatican News, L’Osservatore Romano. Official Carrier Trenitalia, Gruppo Ferrovie dello Stato italiane.

