Meteo Assisi 6-8 settembre 2024: rovesci e tempo variabile, il mese sarà piacevole

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 6-8 settembre 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori e ben trovati in questo che è il nostro primo weekend di Settembre! Nel corso della prima parte della settimana che stiamo vivendo abbiamo visto la graduale attenuazione del caldo su valori più vicini a quelli tipici di Settembre e il ritorno della pioggia seppur non abbondante e certamente non ben distribuita ancora come ci si aspetterebbe.

Va detto che l’anticiclone africano dopo un lunghissimo periodo di stazionamento sopra la nostra Umbria iniziato il 7 di Luglio e culminato il 4 Settembre ha fatto il bello e il cattivo tempo della nostra estate e non sarà facile per le perturbazioni atlantiche spazzarlo via alla prima botta. Ma l’intento riuscirà nel corso della domenica (lo vedremo) e molto probabilmente con strascichi anche nella prima parte della nuova settimana.

Vediamo insieme il tempo previsto intanto per il fine settimana in arrivo con il meteo Assisi 6-8 settembre 2024:

Oggi venerdì: Dopo le primissime ore della notte nel quale sarà possibile qualche rovescio di pioggia qua e la nella regione avremo la classica giornata “variabile” si alterneranno sole e momenti più nuvolosi in un contesto termico “più accettabile”

avremo ventilazione in attenuazione in prevalenza occidentale

Domani sabato: la giornata più bella della serie con tanto sole, qualche nuvola di bel tempo e ventilazione sud-occidentale (la classica giornata che precede un importante peggioramento) quello che vedremo si concretizzerà nel corso della successiva giornata domenicale. Temperature massime in temporanea risalita su valori attorno 32 gradi in pianura

Domenica infine: tempo in rapido peggioramento con rovesci e temporali anche molto forti che interesseranno l’intero territorio (la prima vera perturbazione dopo molto tempo). Ventilazione meridionale moderata.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà una prosecuzione del tempo instabile con momenti soleggiati e il rovescio temporalesco sempre molto probabile in un contesto termico decisamente più accettabile e in linea con la stagione! Ce l’abbiamo fatta, lasciatemelo dire, dopo tanta sofferenza anche la nostra Umbria e noi vivremo un periodo almeno fino a metà mese piacevole termicamente.

A presto cari lettori e un caro saluto da parte mia e della redazione.

