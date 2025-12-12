Presepi ad Assisi 2025-2026: il programma delle mostre e delle natività viventi all’aperto e al chiuso

Sono tanti i presepi ad Assisi 2025-2026, tra natività viventi, mostre ed esposizioni all’aperto e al chiuso. Di seguito il programma di quelli presenti nel centro storico e nelle frazioni del Comune di Assisi secondo il programma del Natale assisano di quest’anno. L’articolo, originariamente scritto il 2 dicembre, è costantemente aggiornato. Per segnalare un evento, info@assisinews.it.

Partiamo con “il” presepe, quello sul prato di San Francesco. Ideato da Carlo Angeletti con passione e grande senso della tradizione, è realizzato fin dal 1995 grazie alla disponibilità del Sacro Convento e alla collaborazione di familiari e amici ed è sempre visibile. Nella piazza inferiore della Basilica, dopo aver incantato il pubblico a Roma, nei Mercati di Traiano e in Piazza San Pietro, ma anche in località estere come Gerusalemme, Betlemme e Tel Aviv, arriva il Presepe Monumentale di Castelli, capolavoro in ceramica che porta con sé il calore delle mani artigiane e l’emozione di un’intera comunità. Dalla Città dell’Aquila è giunto il grande albero di Natale che sarà addobbato nella piazza inferiore del Sacro Convento della città umbra mentre per quanto riguarda il presepe sono astate selezionate 10 figure.

Nel programma dei presepi ad Assisi 2025-2026 anche la straordinaria collezione di presepi provenienti da tutto il mondo sarà esposta per la prima volta ad Assisi, in tre diverse location: Palazzo Monte Frumentario e Galleria Le Logge nel centro storico della città e Palazzo del Capitano del Perdono a Santa Maria degli Angeli. Tre i protagonisti principali del progetto, promosso da Confcommercio Assisi, in collaborazione con il Comune di Assisi: l’autore libanese Charles Najjar, il giornalista francese Paul Chaland e l’artista siciliana Angela Tripi. Le opere sono eccellenze di artigianato artistico e arte presepiale e il pezzo forte è il Presepe Siciliano di Angela Tripi, lungo 8 metri, con la Natività in un tipico scenario siciliano, già esposto con successo anche nel cuore di Parigi. A Palazzo Monte Frumentario, in via San Francesco, cuore dell’allestimento, l’esposizione è visitabile tutti i giorni dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dalle ore 10:00 alle 20:00. Nella Galleria Le Logge, in piazza del Comune, l’esposizione è visitabile tutti i giorni dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dalle ore 10:00 alle 20:00. E a Santa Maria degli Angeli, presso Palazzo Capitano del Perdono in piazza Garibaldi, l’esposizione è visitabile nei giorni festivi, dalle 10 alle 20.

Nel chiostro monumentale della Basilica di Santa Maria degli Angeli, viene allestita ogni anno una grande mostra di presepi provenienti da varie parti del mondo e, in particolare, dell’Italia. Un viaggio emozionale su come viene vista la Natività in ogni angolo della Terra. L’inaugurazione è in programma sabato 7 dicembre alle ore 17:00, con orari di visita: tutti i giorni dal 7 dicembre all’11 gennaio ore 9:00-12:30; ore 14:30-18:45. A Rivotorto il 7 dicembre, alle ore 18.30, a conclusione della celebrazione religiosa messa e in occasione del tradizionale focaraccio dell’Immacolata, verrà inaugurato il suggestivo presepe all’interno del Santuario di Rivotorto. La natività è visitabile negli orari di apertura del Santuario.

Il 21 dicembre dalle 15.30, con partenza dalla Casetta di Babbo Natale in Piazza del Comune, sarà possibile visitare i presepi allestiti in angoli suggestivi di Assisi. L’iniziativa è a cura della Pro Loco di Assisi ed è possibile contattare i numeri 075 816772 – 335 7295505.

Per quanto riguarda il programma dei presepi ad Assisi 2025-2026 viventi, a Petrignano la rievocazione storica, giunta alla sua 44esima edizione, si snoda tra i vicoli del Castello medievale e lungo le sponde del fiume Chiascio, dove viene ricreato l’ambiente dell’antica Palestina e di Betlemme nel giorno della nascita di Gesù, in un contesto fortemente suggestivo. L’iniziativa, a cura del Comitato Presepe Vivente di Petrignano e si terrà il 25-26-28 dicembre Dicembre 2025 e l’1 e 4 gennaio dalle 17.15 alle 19.30, mentre il 6 gennaio è in programma alle 16 la sfilata di tutti partecipanti e a seguire rappresentazioni dalle 17:15 alle 19:30. Il 26 dicembre per i turisti sono previste anche le navette gratuite, promosse dal Comune di Assisi, dal centro storico al luogo del presepe vivente, dalle ore 16:00 alle 20:00, partenza e ritrovo in Piazzale Unità d’Italia ad Assisi).

Il presepe di Petrignano sarà protagonista anche di due appuntamenti ad Assisi centro: Il 20 dicembre dalle 16.30 alle 19, per la prima volta, i numerosi figuranti della storica manifestazione del Presepe di Petrignano che da mezzo secolo mette in scena la rievocazione della Natività nella frazione assisana, sfileranno nel cuore della Città. Evento a cura del Comitato Presepe Vivente di Petrignano, in collaborazione con il Comune di Assisi. Inoltre il 27 dicembre, per la prima volta, nel centro storico di Assisi, arriverà la rievocazione storica della Natività, con figuranti dello storico Presepe Vivente di Petrignano. L’evento è a cura del Comitato Presepe Vivente di Petrignano, in collaborazione con il Comune di Assisi.

Organizzato dalla Pro Loco di Armenzano, il Presepe Vivente di Armenzano è una delle rievocazioni natalizie più longeve di Assisi e del Subasio. Nel piccolo borgo medievale, la comunità rievoca i momenti legati alla nascita di Gesù: l’annuncio dell’Angelo a Maria, i dubbi di Giuseppe, la visita a Elisabetta, l’ira di Erode di fronte al nuovo Messia, il censimento e l’arrivo dei Re Magi. Appuntamento con due rappresentazioni il 26 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, dalle 16.30 alle 19. Tra i presepi ad Assisi 2025-2026 anche il presepe vivente di Tordandrea, un presepe giovane, realizzato per il terzo anno consecutivo nel centro storico della frazione, dove oltre 40 figuranti e vari animali danno vita a un percorso che conduce alla grotta della Natività. All’interno della chiesa, le cui porte saranno spalancate per l’occasione, un coro proporrà canti della tradizione. Nel castello verranno rappresentati antichi mestieri. L’iniziativa è a cura della Parrocchia di Tordandrea e andrà in scena il 27 dicembre e il 28 dicembre dalle 17.30 alle 19.30,

Tra i presepi viventi del comprensorio, infine, da segnalare che a Spello torna la natività tra le Torri di Properzio e Porta Venere, un’esperienza unica che avvolge i visitatori in un percorso ricco di arte, mestieri, scene sacre e suggestioni. Appuntamento il 26 dicembre e il 6 gennaio dalle 17 alle 20 con ingresso libero da Piazza della Repubblica.

