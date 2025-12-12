Continua la marcia di avvicinamento all’edizione 2026 del Piatto di Sant’Antonio e i Priori Serventi 2026 presentano “Il Piatto più caldo dell’Inverno – Tradizioni Angelane con il mantello”: appuntamento sabato 13 dicembre 2025 alle ore 17 a Santa Maria degli Angeli, al Palazzo Capitano del Perdono

“Note, ricerche storiche, memoria, ricordi, foto del Piatto di Sant’Antonio Abate a Santa Maria degli Angeli, che affascina sempre di più per il suo candore, la sua autenticità. Da questo fascino – si legge in una nota – è nato un libro, che non è di cronaca e non è di storia. È solo la storia, affettuosa e sorridente, di una grande Festa popolare. Una ricostruzione, voluta dai Priori Serventi 2026 e curata da Il Rubino, dai toni sommessi, paesani, con al centro un Santo, gigante della Chiesa, e tanta gente grata e solidale. Il Rubino, e prima ancora il Notiziario Angelano, hanno aperto il loro storico archivio di oltre 50 anni, assecondando il progetto editoriale dei Priori 2026 di voler fissare sulla carta note e immagini perché non si dimentichino le radici dell’appartenenza. I Priori cambiano come i colori dei mantelli, restando però sempre uguali a chi li ha preceduti, perché con gli stessi riti, con gli stessi gesti semplici, talmente semplici da erigersi a campioni di originalità. Priori amici che hanno voluto anche fermare con “Il Piatto più caldo dell’Inverno” il treno del tempo che si allontana. Nella foto allegata la copertina del libro con un acquerello dell’artista Lamberto Caponi”.

© Riproduzione riservata