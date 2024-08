Raduno degli Amici de Montagna 2024, ancora tanti appuntamenti fino a domenica (foto)

Continua il Raduno degli Amici de Montagna 2024, che ieri – mercoledì 7 agosto, ndr – ha visto un interessante incontro per riflettere sullo sviluppo di Costa di Trex con un convegno dal titolo: “La montagna di Assisi, un mondo a parte tra tradizioni, edilizia innovativa e nuovo tessuto sociale”, al quale hannp preso parte, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, il sociologo Roberto Segatori, la presidente degli Amici de Montagna, Daniela Fanelli, gli architetti Joseph Grima ed Ersilia Morra Moretti e il giornalista, critico d’architettura, Manuel Orazi.

“È stato un momento – spiega ancora Rosati – per riflettere su come è cambiata la montagna, mantenendo però alcune tipicità e tratti socio-antropologici distintivi”. Domani, venerdì 9 agosto omaggio a Battisti con un revival dal titolo: “Ci ritorni in mente”, storie, canzoni, racconti sul mito del grande cantautore Italiano. Nel pomeriggio di sabato 10 agosto torna la tradizionale passeggiata “Chiesa e paesaggi della Costa di Trex”, a cura del Cai (Sezione di Foligno). Nella mattinata di domenica 11 agosto ci sarà la possibilità di partecipare all’escursione organizzata dal Comune di Assisi con l’associazione GMP Gaia Aps. Nel tardo pomeriggio prenderà il via “Percorsi di..vini”, degustazioni a cura della Strada dei Vini del Cantico e dell’Unione regionale cuochi umbri che si aprirà con un convegno dal titolo “La cultura del vino come motore di sviluppo” a cui parteciperà anche il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella.

“Questi importanti appuntamenti, insieme a tutti gli altri che compongono il programma del Raduno degli Amici de Montagna 2024, caratterizzato dalla presenza di tanti esperti – spiega Marina Rosati, presidente della Pro loco di Costa di Trex – sono motivo di gratitudine e di soddisfazione e ci fanno ben sperare sulla qualità della nostra manifestazione, in un ambiente unico e speciale come quello del Monte Subasio”. Il programma completo e altre informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook della Pro loco Costa di Trex.

FOTO © Mauro Berti – BNCOM

